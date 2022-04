Handball vor 4 Stunden

Für Manuel Wangler vom TuS Steißlingen ist die „Stimmung vor den Derbys immer mega“

Manuel Wangler vom TuS Steißlingen freut sich auf das Duell gegen sein früheres Team HSG Konstanz II am Samstag, 30. April (20 Uhr), in der Mindlestalhalle. An das gewonnene Hinspiel hat Wangler noch gute Erinnerungen.