von Andreas Joas

Handball: Die erste Mannschaft schafft den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, die zweite Mannschaft steigt in die 3. Liga auf, die A-Jugend qualifiziert sich bereits zum insgesamt neunten Mal für die A-Jugend-Bundesliga, die Jugend ist wie seit Jahren in jeder Altersklasse in der jeweils höchsten Liga vertreten: Die abgelaufene Saison war trotz Corona die erfolgreichste in der Geschichte der HSG Konstanz. 40 Jahre nach der Gründung der HSG gibt es dazu nun ein ganz besonderes Jubiläums-Trikot in einer limitierten Special-Edition: Jeder Fan kann sich ab sofort passend zum Jubiläum für 40 Euro auf dem offiziellen, einzigartigen Spieltrikot für Heim- und Auswärtsspiele der Saison 2020/21 verewigen.

In der abgebrochenen Saison stand die HSG vor einem neuen Zuschauer-Allzeit-Rekord in der Schänzlehalle. Mit dem Slogan „Wir sind die gelbe Wand“, der auch auf dem Kragen des Trikots aufgebracht wird, soll diese Einheit symbolisiert werden. Auf einem Ärmel wird die heute wieder eigenständige HSG an den Zusammenschluss aus TV und HC DJK Konstanz im Jahr 1980 und die Heimat am Bodensee erinnern. „Zugleich wollen wir gemeinsam mit unseren Fans und Sponsoren durch dick und dünn gehen und uns auf diese Weise für die vielen positiven Signale gerade in den letzten Wochen bedanken“, erklärt Pressesprecher Andreas Joas. „Unsere Fans und Partner tragen wir so bei jedem Spiel mit Stolz durch ganz Deutschland. Jeder Fan kann jetzt mit seinem exklusiven Platz immer dabei sein und die besondere Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit zeigen.“ Damit soll gleichzeitig die aktuelle große Herausforderung wie schon viele auf dem Spielfeld gemeinsam erfolgreich bewältigt werden.

Das Angebot ist limitiert, die Aktion läuft mit Bestellung und Geldeingang längstens bis Mitte Juni. Das Design des Trikots kann sich noch leicht ändern. Eine Platzierung der Namen erfolgt auf der Vorder- und/oder Rückseite als Wasserzeichen. Der genaue Platz kann nicht garantiert werden, alle Namen sind jedoch lesbar. Die Produktion von Special-Edition Trikots der zweiten Mannschaft steht noch nicht fest. Sollte sie zustande kommen, werden alle Namen auch dort aufgebracht.

Das sind die Preise:

1. Vor- und Nachname auf dem offiziellen Spieltrikot der 2. Bundesliga: 40 Euro

2. Name auf dem offiziellen Spieltrikot plus eigenes Trikot mit Wunschbeflockung (Nummer auf Vorder- und Rückseite und Name auf der Rückseite): 105 Euro (Kindergröße 95 Euro)

3. Nur Jubiläums-Trikot inklusive Wunschbeflockung aber ohne Namen als Wasserzeichen auf dem Trikot: 80 Euro (70 Euro Kindergröße)

Mehr Informationen und zur Bestellung unter: www.hsgkonstanz.de