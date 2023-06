Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – SG BBM Bietigheim (Mittwoch, 19 Uhr, Schänzlehalle). – Mit dem Baden-Württemberg-Derby gegen die SG BBM Bietigheim geht die Spielzeit in der 2. Bundesliga zu Ende. Nach der Partie werden verdiente Spieler wie Moritz Ebert, Joschua Braun, Joel Mauch, Gregor Thomann, David Knezevic, Leon Grabenstein, Gianluca Herbel, Pascal Mack, Felix Fehrenbach und Physiotherapeutin Heike Gaißer verabschiedet. Tickets sind unter www.hsgkonstanz.de/tickets und an der Abendkasse erhältlich.

Zum Abschluss der extrem intensiven und schwierigen Spielzeit in der 2. Bundesliga wartet mit dem Baden-Württemberg-Derby gegen die SG BBM Bietigheim, die noch Platz vier erreichen kann, ein echtes Highlight. Auch, weil mit Tom Wolf, Fabian Wiederstein und Konstantin Poltrum drei Ex-Konstanzer an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren. Umgekehrt spielen Fynn Beckmann und Lukas Köder gegen ihren ehemaligen Club.

Geschichten werden den Verein verlassen

Ganz besonders emotional dürfte es aber auch im Nachgang des letzten Bundesligaspiels in Konstanz vor der Sommerpause bis Anfang September werden. Dann werden mit Moritz Ebert, Joschua Braun, Joel Mauch, Gregor Thomann, David Knezevic, Leon Grabenstein, Gianluca Herbel, Pascal Mack, Felix Fehrenbach und Physiotherapeutin Heike Gaißer verdiente Spieler und Mitarbeiter verabschiedet.

Ganz besonders schwer dürfte der Abschied dem frischgebackenen Beachhandball-Europameister Moritz Ebert fallen, der seit 2005 das HSG-Trikot trägt und von den Minis bis zum Bundesligateam alle Mannschaften der HSG durchlaufen hat.

Mit Joel Mauch wird ein weiteres Eigengewächs den Club verlassen, der schon in der A-Jugend-Bundesliga und der U23 das gelb-blaue Dress trug. Seit 2017 steht Joschua Braun mit kurzer Unterbrechung im Aufgebot der HSG und feierte in dieser Zeit einen Aufstieg mit der U23 und zwei mit dem Bundesligateam. Thomann steuerte als bester Torschütze 2017 viele Tore zum Klassenerhalt bei, Knezevic und Grabenstein waren Teil des „Wunders von Konstanz“ und dem direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga im vergangenen Sommer.

Nochmal von der besten Seite zeigen

Zusammen wollen sich alle, die spielen können, noch einmal von ihrer besten Seite in der Schänzlehalle zeigen. „Wir wollen uns für die gemeinsame Arbeit mit einem Erfolgserlebnis belohnen“, lautet die klare Marschrichtung von HSG-Trainer Jörg Lützelberger. „Wir freuen uns auf dieses letzte Spiel und wollen den Gegner noch einmal nerven. Spieler, Trainer und Fans wollen gewinnen.“

Gerade den treuen Fans, die auch in dieser Spielzeit bemerkenswert zahlreich und lautstark stets wie eine gelb-blaue Wand hinter ihrer jungen Mannschaft standen, möchten sie noch einmal einen Sieg und etwas Freude vor der spielfreien Zeit schenken. Einen positiven letzten Eindruck mit viel Leidenschaft zu hinterlassen ist der große Wunsch und das Ziel des HSG-Coaches. „Es ist Ansporn“, so der 37-Jährige, „den Fans noch einmal zu zeigen, dass wir Charakter haben, jedes Spiel gewinnen wollen und immer alles von uns geben.“