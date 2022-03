Handball, 3. Liga, Frauen: SV Allensbach – TSV Haunstetten (Samstag, 19.30 Uhr). – Die Allensbacherinnen stehen trotz der jüngsten Derbyniederlage aufgrund drei mehr gespielter Partien immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz. Direkt dahinter rangieren die Handballerinnen aus dem Augsburger Stadtteil.

Handball Kraftpaket für HSG Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Es ist also alles angerichtet für ein Spitzenspiel, denn unter der Woche haben beide Teams fristgerecht ihre Anmeldung für die Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga abgegeben. Spitzenreiter HCD Gröbenzell verzichtet auf eine Teilnahme, sodass der Drittplatzierte ebenfalls berechtigt ist, aufzusteigen.

Die Punkte gegen den Konkurrenten aus derselben Staffel nehmen die Teams mit in die Aufstiegsrunde. Da die Allensbacherinnen das Hinspiel gegen Haunstetten mit 25:21 gewonnen haben, würden sie bei einem Sieg mit 4:0 Punkten starten.

Haunstetten nur zwei Niederlagen

Haunstetten bestritt das letzte Pflichtspiel am 29. Januar gegen den HC Erlangen. Die drei darauffolgenden Partien gegen Steißlingen, Würm-Mitte und Gröbenzell wurden wegen Coronafällen abgesagt. Bislang musste der TSV erst zwei Niederlagen hinnehmen. Bei den Allensbacherinnen kam das spielfreie Wochenende gerade recht, damit sich alle gesundheitlich angeschlagenen Spielerinnen auskurieren konnten. In der Riesenberghalle gilt nun wieder die 3G-Regel. Ein Test muss an offizieller Stelle erfolgen – mehr Infos dazu auf www.sva-bundesliga.de (asp)

TuS Steißlingen zwei Mal auswärts

TuS Metzingen II – TuS Steißlingen (Samstag, 19 Uhr, Öschhalle 1 Metzingen); TSV Haunstetten – TuS Steißlingen (Sonntag, 17 Uhr, Albert-Loderer-Halle Augsburg). – Die Handballerinnen des TuS Steißlingen haben ein schweres Wochenende vor der Brust. Bisher steht bei den Steißlingerinnen eine perfekte Bilanz in der Rückrunde zu Buche. Nach dem Derbysieg gegen den SV Allensbach stehen dem TuS Steißlingen nun entscheidende Wochen bevor. Gleich zum Auftakt der letzten Saisonphase muss der TuS wohl eine der schwierigsten Aufgaben meistern. Der erste Doppelspieltag hat es mit gleich zwei Auswärtsspielen in zwei Tagen in sich.

Handball Maurice Wildöer vom TuS Steißlingen: „Der Abstiegskampf wird noch extrem hart“ Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstagabend muss der TuS beim Tabellenletzten TuS Metzingen II antreten, der mit nur drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende steht. Im Kampf um den wahrscheinlich letzten Platz zum vorzeitigen sicheren Ligaverbleib sind zwei Punkte für die Steißlingerinnen Pflicht. Der TuS sollte allerdings gewarnt sein. Einen seiner drei Punkte holte der TV Metzingen nämlich beim 27:27 in der Mindlestalhalle. Grund genug, am Samstag eine passende Reaktion auf das Hinspiel zu zeigen.

Handball Hohe Hürde für die HSG Konstanz II Das könnte Sie auch interessieren

Nicht weniger schwer wird das Duell mit dem TSV Haunstetten. Nicht mal 24 Stunden liegen zwischen beiden Spielen. Der TSV ist ein echtes Schwergewicht in der 3. Liga. Punktgleich mit dem Tabellenführer aus Gröbenzell kämpft das Team sogar um die Meisterschaft. Nach dem ersten schweren Spiel in Metzingen wird es für den TuS entscheidend sein, mental und körperlich alles aus sich heraus zu holen, um auch den TSV vor Probleme stellen zu können. (es)