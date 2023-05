Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Samstag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Talwiese). – Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Abstiegsfrage in der Oberliga weiter völlig offen. Einzig der Freiburger FC steht als Absteiger fest, sechs weitere Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. Im besten Fall müssen nur zwei Teams den Gang in die Verbandsliga antreten, im schlechtesten Fall vier. Vier Absteiger könnten es werden, wenn der VfR Aalen aus der Regionalliga absteigt. Er kann sich aber am Wochenende schon aller Sorgen entledigen.

Drei Absteiger wären es, wenn sich die SG Sonnenhof-Großaspach im Duell mit dem Tabellenzweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht durchsetzen kann (bei Aufstieg der SG Sonnenhof gibt es nur zwei Absteiger). Aus der Oberliga Hessen gibt es neben dem Meister Eintracht Frankfurt II keine weitere Mannschaft, die eine Aufstiegsmöglichkeit nutzen möchte.

Für die Talwiesen-Elf steht am Samstag das letzte Heimspiel dieser Saison an. Nachdem die Mannschaft nach der 2:3-Niederlage in letzter Sekunde in Nöttingen auf Platz 16 zurückgefallen ist, gilt es nun mit einem Heimsieg die Chance zu wahren, den Klassenerhalt auch ohne fremde Hilfe zu schaffen.

Auch wenn die Mannschaft seit acht Spielen ohne Sieg ist, hatte sie eigentlich in jedem Spiel, ausgenommen die beiden Klatschen gegen die Stuttgarter Kickers (0:7) und in Villingen (0:4), Chancen auf Punkte.

Aufbauarbeit unter der Woche

Unter der Woche war für Claudio Lettieri und sein Trainerteam erst einmal Aufbauarbeit angesagt. Nach dem, vom späten Gegentor aus gesehen, brutalen 2:3 von Nöttingen waren die Köpfe naturgemäß unten, doch schon der Blick auf die Tabellensituation ließ die Köpfe wieder etwas höher gehen. Im Laufe der Woche wuchs die Zuversicht vor dem Heimspiel gegen Bietigheim-Bissingen jedoch.

Trainer Lettieri wird neben Gian-Luca Wellhäuser und John Schmidtke auf Toranosuke Abe verzichten, der aus familiären Gründen abreisen musste. Auch hinter den Einsätzen von Marek Bleise, Nico Kunze und Lars Czerwonka stehen Fragezeichen.

Der Gast aus Bietigheim-Bissingen hat es dem 1. FC Rielasingen-Arlen am vergangenen Wochenende vorgemacht. Nach acht sieglosen Spielen konnte der FSV mit einem 5:1-Sieg gegen den Offenburger FV endlich wieder einen Sieg feiern. Nach einer starken Vorrunde mit 28 Punkten blieb das Team in der Rückrunde mit bisher 19 Punkten hinter dieser starken Ausbeute zurück.

Das Torverhältnis von 66:66 ist schon sehr ungewöhnlich. Bietigheim-Bissingen hat zwar die drittmeisten Tore der Oberliga erzielt, ist allerdings bei den Gegentoren den Abstiegskandidaten deutlich näher als den Spitzenklubs. Unter dem Strich reicht das aber immer noch für einen guten sechsten Platz.

Für die Talwiesenelf zählt nur ein Heimsieg, denn dadurch könnten die Hegauer auf einen Nichtabstiegsplatz vorstoßen oder zumindest den Druck auf die übrigen Abstiegskandidaten hochhalten. (te)