3. Liga Frauen: TuS Steißlingen – TSV Haunstetten (Samstag, 18 Uhr, Mindlestalhalle). – Die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen bekommen es am Samstag mit einem echten Hochkaräter zu tun. Das Duell mit dem TSV Haunstetten ist ein echtes Topspiel der noch jungen Saison. Beide Teams belegen mit jeweils 4:2 Punkten die Plätze zwei und drei.

Nach der Auftaktniederlage gegen den aktuellen Tabellenführer TSV Wolfschlugen gewann der TuS deutlich gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen und feierte einen etwas glücklichen Sieg bei Frisch Auf Göppingen II. Somit können die Hegauerinnen ohne großen Druck in dieses anspruchsvolle Heimspiel gehen, da sie dank des guten Saisonstarts nicht dazu verpflichtet sind, gegen das Topteam zu punkten. Gleiches gilt allerdings auf Seiten des TSV.

Haunstetten hat nach der schmerzhaften 22:29-Heimniederlage gegen die HSG Würm-Mitte die Spiele gegen Gröbenzell und den HC Erlangen knapp für sich entscheiden. Beide Mannschaften treten also mit zwei Siegen im Gepäck und ordentlich Selbstvertrauen gegeneinander an. Beste Vorzeichen für ein tolles und spannendes Handballspiel.

Der TuS muss sich demzufolge keine großen Gedanken über den Ausgang des Spiels machen, sondern tun, was die Mannschaft am besten kann: vor heimischem Publikum eine temporeiche und kämpferische Leistung zeigen. Dann wird es nämlich auch der TSV Haunstetten schwer haben, im Mindlestal zu bestehen. Welche Mannschaft am Ende die Nase vorn haben wird, werden Kleinigkeiten entscheiden und ist kaum vorauszusehen. (es)