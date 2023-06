Segeln: Es waren Bedingungen wie aus dem Bilderbuch – mit einem weiß-blauen Himmel und einem stetigen Wind, der die ganze Nachtlangstreckenregatta mit Start vor Lindau anhalten sollte. Der Bregenzer Fitz Trippolt brauchte für die knapp 100 Kilometer lange Strecke rund um den See gerade einmal drei Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden und stellte damit den bis dahin bestehenden Rekord des Niederländers John Hutchcroft aus dem Jahr 2008 ein. Der hatte damals vier Stunden, 41 Minuten und 37 Sekunden benötigt.

Fritz Trippolt (mit Wimpel) und sein Team freuen sich über den sechsten Sieg bei der Rund Um mit neuem Fabelrekord. | Bild: Susanne Hogl

Schon in den Tagen vor der Rund Um sah es nach einer optimal-stabilen Wetterlage aus mit reichlich Wind für die 268 gemeldeten Boote in drei Startklassen. Als am Freitag zu den neuen Startzeiten alle vor Lindau waren, war schnell klar, dass dies eine sehr schnelle Rund Um werden könnte. Um 16 Uhr startete dann die Startgruppe 1 mit den schnellen Booten mit Seriensieger Fritz Trippolt, Herausforderer Ralph Schatz vom Lindauer Segler-Club und den anderen schnellen Racern. Auch für die Startgruppe 2 und 3, die um 16.15 Uhr und 16.30 Uhr an den Start vor Lindau gingen, waren die Bedingungen mit drei Windstärken nahezu optimal.

„Wir waren im Schnitt mit 17 Knoten (rund 32 Stundenkilometer, Anm. der Red.) unterwegs, und am Rückweg auf Höhe Immenstaad haben wir zu rechnen angefangen, ob wir den Rekord knacken könnten“, erzählte der strahlende Sieger Fritz Trippolt kurz nach dem Zieldurchgang. Der Bregenzer schien aber schon eine Vorahnung gehabt zu haben – ein paar Tage vor der Rund Um hatte er bereits spekuliert, dass es bei einem früheren Start möglich sein müsste, „gegen 20 Uhr wieder im Ziel zu sein“. Dass es noch schneller gehen würde, damit hatte niemand gerechnet. Als klar war, dass Fritz Trippolt und die anderen Segler der Startgruppe 1 sehr schnell unterwegs waren, wurden fünf LSC-Mitglieder, die für den Zieleinlauf und andere wichtige Aufgaben an Land sein sollten, kurzerhand von einem Motorboot vom Begleitschiff Hohentwiel abgeholt, um rechtzeitig vor dem Ersten wieder in Lindau sein zu können.

Stetiger Wind

Der Wind meinte es mit den Seglern bei der 72. Rund Um aber immer gut. Er ließ zwar im berüchtigten Überlinger See nach, blies aber stetig weiter. Für die schnellen Racer ging es deshalb teilweise mit bis zu 50 Stundenkilometern über den See und das alles ohne Unfälle. Unglaublich war es auch für alle Segler und Zuschauer, dass die letzten Teilnehmer bereits um kurz nach 5.30 Uhr wieder in Lindau im Ziel waren. Zuvor hatte es immer wieder Rund-Um-Regatten gegeben, bei denen nicht alle in den bislang 24 Stunden möglicher Segelzeit ins Ziel gekommen waren. Mit dem neuen Konzept hätten sie sogar 26 Stunden Zeit gehabt.

Begeisterung bei den Zuschauern

Begeisterung herrschte natürlich auch bei den Tausenden von Zuschauern in Lindau, von denen viele quasi zum Abendessen auf der Promenade oder beim LSC auch den Sieger serviert bekamen. Wenig Begeisterung gab es jedoch beim Zweitplatzierten Ralph Schatz (LSC) und seiner Crew von der Orange Utan. Sie hatten gegen den Sieger Fritz Trippolt einen Protest eingereicht, da dieser nach einem Motorschaden des Begleitbootes ein neues anfordern musste und daher eine ganze Zeit lang ohne das für die Startgruppe 1 vom Start bis zum Zieldurchgang erforderliche Begleitboot im Rennen war. Der Protest wurde aber aus formalen Gründen abgelehnt. In Erinnerung bleiben wird aber bei allen eine außergewöhnliche Rund Um, bei der der Zweitplatzierte Ralph Schatz, die Gebrüder Sach, Albert Schiess und Samy Smits alle schneller als der bisherige Rekordinhaber waren. „Das neue Konzept hat sich schon im ersten Jahr bewährt. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, freute sich der LSC-Vorsitzende Martin Niederkrüger bei der Siegerehrung.