3. Liga Frauen: USC Konstanz – SV KA-Beiertheim (Samstag, 19.30 Uhr, Schänzlehalle). – Nach drei Wochen Spielpause könnte die letzte Partie des Jahres kaum spannender werden: Die zweitplatzierten Konstanzerinnen wollen einen Fleck auf der bisher weißen Weste der Gäste hinterlassen.

Dass das kein Zuckerschlecken wird, weiß auch Trainer Philipp Schuh: „Zu Beginn dieser Saison sind viele Spielerinnen mit langjähriger Zweit- und Drittligaerfahrung nach Karlsruhe gewechselt. Es wird für uns also umso wichtiger sein unsere Eigenfehlerquote so niedrig wie möglich zu halten, aber trotzdem mutig zuspielen.“

USC-Spielertrainerin Marie Bertschinger freut sich sehr auf das Aufeinandertreffen: „Wir haben sehr gut in der punktspielfreien Zeit trainiert. Besonders im Aufschlag wollen wir von Beginn an Druck erzeugen. Wir haben nichts zu verschenken und wolle so viele Punkte wie möglich mitnehmen.“

Trotz der Vorfreude auf das Spiel zum Jahresausklang ist Trainer Schuh von personellen Sorgen geplagt. So verletzte sich Zuspielerin Maja Wanner in der vergangenen Woche und wird bis Ende des Jahres pausieren müssen. Für sie wird Britta Steffens das Zepter der Spielgestaltung übernehmen.

Weiterhin fraglich sind Außenangreiferin/Mittelblockerin Bertschinger und Kapitänin Lina Hummel, beide laborierten zuletzt an Verletzungen oder Erkältungen. „Ob sie spielen werden, entscheiden wir kurz vorher. Ungeachtet dessen hoffe ich, dass wir wie zuletzt gegen Sinsheim konzentriert, mit Freude und Raffinesse spielen. Wir werden ein hohes Niveau sehen, bei dem leichtsinnige Fehler sofort bestraft werden“, sagt Schuh.

Das Spitzenspiel wird mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wieder mit Zuschauern stattfinden können (es gilt die 2G+ Regelung sowie das Tragen einer vorgeschriebenen Maske). Weiterhin wird die Partie live auf twitch.tv/usckonstanz übertragen.

Männer des USC Konstanz spielen beim Ligazweiten

3. Liga, Männer: MTV Ludwigsburg – USC Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, Innensporthalle). – Nur zwei Wochen nach dem Hinspiel in der Schänzlehalle fährt das Drittliga-Schlusslicht aus Konstanz zum Tabellenzweiten MTV Ludwigsburg. Trotz der 0:3-Niederlage sagt der Konstanzer Trainer Marcus Hornikel: „Wir hatten das ganze Spiel über immer wieder Phasen, in denen wir tollen Volleyball gespielt haben. Schade, dass wir dann noch nicht so konstant sind wie unsere Gegner.“

Eins ist klar: Die Motivation der Konstanzer, sich den ersten Satzgewinn der Saison als Weihnachtsgeschenk zu erfüllen, ist weiterhin groß. (ps)