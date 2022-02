Handball vor 10 Stunden

Fragen und Antworten zur Aufstiegsrunde der HSG Konstanz

Seit dem vorzeitigen Titelgewinn am Samstag steht für die HSG Konstanz auch die Teilnahme an der am 27. März beginnenden Aufstiegsgrunde fest. Es gibt aber noch einige Fragezeichen hinter Austragungsmodus und Gegner.