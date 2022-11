Florian, Sie haben als Torhüter der dritten Mannschaft des TuS Steißlingen zwei Ligen übersprungen und kamen in der Oberliga beim 26:34 in Waiblingen zum Einsatz. Wie kam es dazu?

Das war auf der einen Seite relativ überraschend, dann aber auch wieder gar nicht. Da in der Ersten zwei Torhüter ausgefallen waren, gab es dort nur noch Tim Bammel. Da auch in der Zweiten zunächst ein Keeper schon seit längerem verletzt war und nun sich auch der zweite verletzt hat, habe ich erst mal dort für zwei Spiele ausgeholfen. Dass Dominik Garcia (Trainer der Ersten, d. Red.) jetzt angefragt hat, hat mich mega gefreut. Seit dem Ende von Corona bin ich aus dem Schichtdienst raus und voll motiviert. Ich freue mich schon montags auf die Spiele am Wochenende.

Waren Sie aufgeregt bei Ihrer Premiere?

Kein Bisschen. Ich habe von 2005 bis 2011 schon in der ersten Mannschaft gespielt, damals in der Südbandeliga. Jetzt war ich eher heiß, mal wieder ein richtig gutes Spiel zu bestreiten. Leider waren nur etwa 150 Fans in der Halle.

Zur Person Florian Maier ist gebürtiger Steißlinger und begann dank seines Vaters, der selbst ein begeisterter Handballer ist, bei den Minis des TuS Steißlingen. Der Torhüter durchlief alle Jugendteams des Vereins und spielte die ersten fünf Jahre seiner Aktivenzeit in der ersten Mannschaft in der Südbadenliga, ehe der Polizist berufsbedingt mit dem Sport kürzertreten musste. Ganz aufgehört mit dem Handball hat der 36-Jährige aber nicht. Aktuell steht der dreifache Vater bei der dritten Mannschaft in der Bezirksliga zwischen den Pfosten, wenn er nicht wie zuletzt in der Oberliga aushilft. (fei) Zum Spiel TuS Steißlingen – TVG Großsachsen (Sonntag, 16.30 Uhr, Mindlestalhalle). – Der TuS Steißlingen empfängt mit dem TV Germania Großsachsen ein Spitzenteam im Mindlestal. Nach zehnjähriger Drittligazugehörigkeit musste die Mannschaft im Sommer den Weg in die Oberliga antreten. Nach zwei Niederlagen hat der TVG mit einem 41:23 gegen Altenheim wieder in die Erfolgsspur gefunden. Beim TuS fallen Louis Rothkirch, Maurice Wildöer und Lennart Sieck verletzt aus. Der Einsatz von Fabian Sörensen und Niklas Bartels ist fraglich. David Martin ist wieder fit. Zur Serie Die Schnelle Mitte bezeichnet einen Spielzug, der nach erfolgreichem Torwurf des Gegners durch einen schnell ausgeführten Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielt. Unsere Schnelle Mitte ist ein Interview, das freitags inmitten der Handball-Vorschauen die regionalen Aktiven zu Wort kommen lässt.

Das könnte sich ändern, wenn Drittliga-Absteiger Großsachsen nach Steißlingen kommt. Wissen Sie schon, in welchem Team Sie auflaufen?

Stand Donnerstag sah es nach der dritten Mannschaft aus. Ein Torhüter der Ersten war wieder im Training, in der Zweiten könnten die A-Jugend-Keeper aushelfen, deren Spiel abgesagt wurde. Ich spiele also in der Bezirksliga und möglicher weise noch in der Zweiten. Wenn Dominik sich aber wieder melden sollte, sage ich natürlich zu. (grinst)

Handball Fabian Maier-Hasselmann: „Die Lösung in Steißlingen ist für mich natürlich ideal“ Das könnte Sie auch interessieren

Haben Sie den Sonntagmittag geblockt?

Ja, entweder ich bin im Kader, oder ich schaue mir die Oberligapartie von der Tribüne aus mit meinen Kindern an. Ein Traum wäre es, wenn ich mal mit einem meiner Söhne auflaufen könnte. Mit dem großen, der bei der DJK Singen in der C-Jugend aktiv ist, als Mitspieler oder mit dem Kleinen, der bei den Minis spielt, als Einlaufkind. Ob es zu Letzterem mal kommen wird, weiß ich allerdings nicht, da die Minis nicht bei jedem Spiel miteinlaufen. Das ist aber nicht mein einziger Traum.

Was wünschen Sie sich noch?

Wir haben in Steißlingen so viele Spieler, die Maier heißen. In der ersten Mannschaft Fabian und Maximilian, zudem in der zweiten David, Steffen und Nico, dann haben wir zwei Daniels sowie Stefan Maier, der die Zweite trainiert, und mich. Es wäre cool, wenn wir einmal eine Starting Seven hätten, egal in welcher Mannschaft oder Liga, in der alle Maier heißen.