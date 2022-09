Segel-Bundesliga: Das Erstliga-Team des Bodensee-Yacht-Club Überlingen mit Steuermann Konstantin Steidle, Laura Weegen, Tom Lemcke und Jonathan Koch hat am vierten Spieltag in Warnemünde nach zwölf Wettfahrten den neunten Platz erreicht – und war damit nicht zufrieden.

In der Gesamtwertung liegen die Überlinger jetzt auf Platz elf. „Das Format ist für mich als Taktikerin noch sehr neu, viele Situationen sind anders als in Wettfahrten mit sehr vielen Booten“, erklärte Laura Weegen. Sie sei etwas enttäuscht, nachdem das Team nach dem ersten Tag noch auf Platz drei gelegen hatte.

Während am Samstag auf dem Bodensee der Wind zeitweise mit sieben Windstärken pfiff, mussten sich die Bundesliga-Segler auf der Ostsee in Geduld üben: Anhaltende Flaute und Seenebel sorgten dafür, dass vor Warnemünde stundenlang gar nichts ging. Der Nebel sei nach Angaben des Teams vom BYC-Überlingen so dicht gewesen, dass die Mannschaften die Tonnen gar nicht sehen konnten.

Segel- und Motorboot Club Überlingen rutscht auf Platz zwei ab

Das bislang führende Team vom Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ) kam am Wochenende auf den vierten Platz und hat deshalb die Führungsposition in der Gesamtrangliste der ersten Bundesliga an den Norddeutschen Regattaverein abgeben müssen. Die SMCÜ-Mannschaft steht aber mit einem soliden 16-Punkte-Polster auf dem zweiten Gesamtplatz, gefolgt von den Teams vom Mühlenberger Segel-Club, dem Württembergischen Yacht-Club und dem Düsseldorfer Yachtclub, die jeweils auf 28 Punkte kommen.

Bei den Überlingern waren neben Steuermann Frederik Schaal noch Dominic Fritze, Florian Steidle und Jan Fritze mit an Bord. SMCÜ-Steuermann Frederik Schaal resümierte das Wochenende wie folgt: „Die Trainings in den letzten Wochen haben sich auf jeden Fall gelohnt, insbesondere da Florian und ich das erste Mal auf unseren neuen Positionen segelten. So konnten wir noch einige Handgriffe abstimmen.“

Das spiegelt sich auch in der Rennserie in Warnemünde wieder, denn die Überlinger Segler erlaubten sich kaum Ausrutscher: In der Rennserie aus zwölf Rennen waren sie nur dreimal schlechter als der dritte Platz, so Jan Fritze weiter.

Württembergischer Yacht-Club Friedrichshafen verbessert sich

Verbessern konnte sich hingegen das Team vom Württembergischen Yacht-Club aus Friedrichshafen. Die Mannschaft um Steuermann Yannik Hafner segelte in Warnemünde auf den siebten Platz und steht jetzt in der Gesamtrangliste auf Platz vier. Das Finale der Segelbundesliga findet vor heimischer Kulisse in Friedrichshafen statt.

Dem hervorragenden Zweitliga-Team vom Konstanzer Yacht-Club reichte auf Grund seines soliden Punktevorsprungs in Warnemünde ein dritter Platz, um die Führung in der Zweiten Liga behalten zu können. Gewonnen hat an der Ostsee das Team vom Bocholter Yachtclub, gefolgt vom Akademischen Segelverein Warnemünde.

Finale ab 13. Oktober in Friedrichshafen

Die Konstanzer, mit Steuermann Tino Ellegast, führen die Zweite Liga mit nur acht Punkten an, gefolgt von der Mannschaft aus Warnemünde mit 16 Punkten. Das Team des Konstanzer Yacht-Clubs steht damit nach vier von sechs Spieltagen schon als Aufsteiger fest.

Das nächste Segelbundesliga-Event findet vom 30. September bis 2. Oktober in Berlin statt. Das Finale wird für die Bodenseeteams ein Heimspiel vom 13. Bis 15. Oktober in Friedrichshafen.