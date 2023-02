Leichtathletik: Hürdensprinter Finn Mühlbauer von der TG Stockach hat sich in Form gelaufen. In Sindelfingen bei den Süddeutschen Meisterschaften holte er im Finallauf nicht nur Silber in neuer Bestzeit von 8,04 Sekunden, sondern setzte sich damit in der Altersklasse U18 in der Hallensaison auch auf Platz zwei der aktuellen Deutschen Bestenliste. Im Vorlauf hatte er sich mit 8,12 Sekunden für den Endlauf qualifiziert. Die Ziellinie überquerte er im Endlauf auf dem Silberrang. Nur Jonatan Toldy aus Sempt in Bayern war mit einer Zeit von 8,00 Sekunden einen Wimpernschlag schneller. Mühlbauer hatte sich in den Wochen zuvor bei den Vorbereitungswettkämpfen von Mannheim und Sindelfingen gesteigert und war nun auf den Punkt fit.

Bei ihrer besten Vorstellung unter dem Hallendach übersprang Luzia Herzig im Wettbewerb der Frauen im Stabhochsprung alle Höhen von 3,60m bis 3,90m im ersten Versuch, scheiterte dann aber erneut an den magischen vier Metern. Hier fehlt noch die Sicherheit, um mit dem härteren Stab höher springen zu können. Damit erreichte sie nicht die Qualifikation für die Deutschen Hallenmeisterschaften. Auch die Medaille blieb ihr mit Platz vier in Anwesenheit der gesamten Süddeutschen Spitze diesmal versagt. Der Athletin aus dem Hegau fehlen noch ein paar Trainingseinheiten, um zu alter Stärke zurückzufinden.

Franziska Feußner, die dritte Starterin aus dem Bezirk, startete in der Altersklasse U18 über 800m und erreichte 2:27,76 Minuten.

Mit Timo Benitz war ein ehemaliger Bezirksathlet ebenfalls erfolgreich. Er holte sich über 3x1000m mit der Mannschaft LG farbtex Nordschwarzwald sicher den Titel in 7:25,17 Minuten. (Her)