Aufgrund der Corona-Pandemie musste der ursprünglich für den 23. Mai terminierte Finaltag der Amateure 2020 verlegt werden. Die 21 Landesverbände hatten sich jedoch bereits im Mai auf das Ziel geeinigt, die Ermittlung der Landespokalsieger sowie die Meldung der Teilnehmer für den DFB-Pokal 2020/21 auf sportlichem Weg vorzunehmen.

Aufgrund der seitdem verbesserten Infektionslage in Deutschland sowie der überwiegenden Öffnung des Trainings- und Spielbetriebs durch die jeweiligen Landesregierungen soll die überwiegende Zahl der Landespokalendspiele am 22. August 2020 ausgetragen werden. Die genaue Sendezeit in der ARD befindet sich derzeit noch in der Abstimmung.

SBFV-Präsident Thomas Schmidt sagt: „Ich freue mich, dass wir auch 2020 gemeinsam mit der ARD den Finaltag der Amateure durchführen werden. Durch den Finaltag der Amateure werden die Landespokalwettbewerbe aufgewertet und der Amateurfußball in der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt.“

Aktuell gehen die Landesverbände davon aus, dass es zu unterschiedlichen Regelungen kommen wird – abhängig von den örtlichen Verfügungslagen. Das südbadische Endspiel wird nach der derzeitig gültigen Corona-Verordnung unter den gleichen Rahmenbedingungen – wie schon die beiden Halbfinal-Spiele, die Anfang August gespielt werden – ausgetragen.

„Da es nach aktueller Verordnungslage auch im August noch Einschränkungen für Großveranstaltungen geben wird, wird der Finaltag der Amateure ein anderer sein als in den Vorjahren“, sagt Christian Dusch, Vizepräsident und Spielausschussvorsitzender des SBFV.

„Wir müssen die Hygieneanforderungen auch beim Endspiel einhalten, was bedeutet, dass wir auch hier keine Zuschauer zulassen können“ betont Dusch. „Lediglich die beteiligten Vereine erhalten ein beschränktes Kontingent, das sie an Vereinsmitglieder, Funktionäre und Sponsoren ausgeben können.“

Ein öffentlicher Ticketverkauf wird nicht stattfinden. Der Endspielort für das südbadische Finale steht derzeit noch nicht fest, wird aber zeitnah bekanntgegeben.