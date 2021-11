Bundesliga: Wäre Axel Leitenmair im Fußball tätig, würde sein Stuhl wohl gehörig wackeln. „Man würde mir mit Sicherheit keine Vertragsverlängerung anbieten“, sagt der Trainer des StTV Singen, der in der Bundesliga der Kunstturner auf dem letzten Platz steht, mit einem Schmunzeln.

„Bei uns Turnern geht es zum Glück etwas ruhiger zu“, meint der 65-Jährige, „da ist mehr Konstanz und weniger Kommerz im Spiel.“ Zudem müsse man die beiden deutlichen Niederlagen seiner Mannschaft relativieren.

Beim 18:60 gegen die TG Saar habe man gegen den amtierenden Deutschen Meister geturnt, der Olympiasieger wie Nikita Nagorny und DTB-Nationalturner in seinen Reihen hat.

Und auch die zweite Pleite, ein 21:57 gegen den TuS Vinnhorst, sei eine verschmerzbare gewesen, eine, mit der die Singener gerechnet hatten, da das Team aus Hannover Weltklasse-Turner wie Lukas Dauser, Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Tokio, aufbieten kann und als Topfavorit auf die Meisterschaft gilt.

Das Singener Turnteam Am Samstag, 18 Uhr, bestreitet der StTV Singen in der Münchriedhalle seinen dritten Saisonwettkampf in der Bundesliga. Gegner ist der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau, Tabellenzweiter in der Gruppe B. Hallenöffnung ist um 16 Uhr, das Einturnen beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf per Telefon unter 07731/43113 oder per Mail an info@sttv-singen.de sowie an der Abendkasse. Zum StTV-Team gehören: Tim Leitenmair, Philipp Leitenmair, Volker Wiechert, Rainer Wiechert, Luca Pollin, Matthias Mayer, Ilie Daniel Popescu, Julian Weller, Stefano Patron, David Schlüter, Ivan Stretovich und Nikita Ignatijev. (mex)

„Zudem mussten wir beide Male auswärts antreten“, fügt Leitenmair noch hinzu – voller Vorfreude auf den kommenden Samstag. Da ist sein Team nach einem Jahr Pause wieder in der heimischen Münchriedhalle an den Geräten. „Endlich“, sagt Leitenmair und fügt zur Bestätigung einen Seufzer der Erleichterung hinzu.

Zwar ist sein Team auch gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau Außenseiter. Doch vor eigenem Publikum im letzten Liga-Wettkampf antreten zu können, in einer „gut besetzten“ Halle, wie Leitenmair hofft, sei der Lohn für alle Mühen, die ein kleiner Verein wie der StTV Singen aufwenden muss, um bei den „ganz Großen im deutschen Turnsport“ mitmischen zu können.

Viel Improvisation nötig

Während andere Vereine durch Sponsoren und Mäzene komfortable Trainingsmöglichkeiten haben, muss in Singen improvisiert werden, da in der eigenen Halle die Turngeräte nicht dauerhaft zur Verfügung stehen, sondern immer mit hohem Aufwand auf- und wieder abgebaut werden müssen.

Keine guten Voraussetzungen, um dauerhaft auf Bundesliga-Niveau turnen zu können. Doch Leitenmair, dessen Söhne Philipp und Tim zum Kader gehören, nimmt die Widrigkeiten hin – zumal auch bei einer Niederlage am Samstag noch nicht alles verloren ist für die Singener.

StTV-Trainer Axel Leitenmair. | Bild: Verein

Als Schlusslicht hätte der StTV noch die Chance, in Playoff-Wettkämpfen den Klassenerhalt zu schaffen. Und falls es am Ende nicht reichen sollte, wäre auch das „kein Weltuntergang“, wie er meint, „dann turnen wir halt in der 2. Bundesliga“.

Mit wenig Geld, viel Spaß und einem Trainer, der auch bei Niederlagen fest im Sattel sitzt.