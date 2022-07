von unser Sportredaktion

Fußball: FC Überlingen – TSV Berg 1:1 (1:0). – In der Anfangsphase hatten beide Teams eine Großchance, die sie aber liegen ließen. Etwas überraschend fiel dann die Überlinger Führung in der 24. Minute durch Sandhas, der mit einem geschickten Heber Bergs Torhüter Hagel überwand. Bis zur Halbzeit bemühte sich Berg um den Ausgleich, die Überlinger Defensive ließ aber nichts Nennenswertes zu. So brauchte es für den als Favoriten eingestuften TSV ein Eigentor der Überlinger zum Ausgleich. Gespielt waren gut 50 Minuten. In der Folge hatte Berg mehr vom Spiel, vergab aber zehn Minuten vor dem Ende durch einen verschossenen Foulelfmeter – Überlingens Keeper Ritzler hielt – das mögliche Endspielticket. Es blieb beim 1:1, aufgrund der mehr geschossenen Tore zieht der FC Überlingen ins Endspiel ein, das am Mittwoch um 19.30 Uhr ausgetragen wird.

Tore: 1:0 (24.) P. Sandhas, 1:1 (54.) Eigentor. – SR: Mathis. - Z: 110.

SC Markdorf – FV Ravensburg 0:2 (0:1). – Ebenfalls den Finaleinzug sicherte sich der FV Ravensburg im zweiten Spiel am Sonntag. Nach einer Abtastphase verzeichnete Markdorf die erste Großchance durch Mauch. Sein gut getretener Freistoß wurde von FV-Keeper Fitz pariert. Auf der Gegenseite entschärfte Markdorfs Koch einen Distanzschuss von Pfister. Direkt danach verwandelte dieser aber einen Foulelfmeter zur Ravensburger Führung. In der Folge hatte Ravensburg mehr Spielanteile, Markdorf war in seinen Aktionen in die Spitze zu ungenau. Auch nach der Pause blieb Ravensburg am Drücker, einzige SCM-Torchance nach einer Stunde war Weimers Direktabnahme nach einer Ecke. Markdorfs Abwehrbemühungen hielten bis zur 89. Minute. Ein Freistoß von Hörtkorn zum Endstand von 2:0 machte den Finaleinzug der Ravensburger dann aber endgültig klar.

Tore: 0:1 (27./FE) Pfister, 0:2 (89.) Hörtkorn. - SR: Hecker. – Z: 100.

Die Spiele am Samstag

SpVgg.F.A.L. – SC Markdorf 5:0 (1:0). – Die Partie begann denkbar ungünstig für den Turniergastgeber mit einem Eigentor nach knapp einer Viertelstunde. Trotzdem hielten die Einheimischen die Partie bis zur Pause offen. Glück hatten sie bei zwei F.A.L.-Lattentreffern, hatten dafür aber direkt vor der Halbzeit den Ausgleich auf dem Fuß, als nach einem Alleingang das Spielgerät knapp daneben ging. Ein umstrittener Elfmeter, zunächst von Markdorfs Keeper Leible gehalten, aber von Karg im Nachschuss verwandelt, brachte die Spielvereinigung fünf Minuten nach der Halbzeit endgültig auf die Siegerstraße. Die Kräfte der Gastgeber ließen nach und sie mussten noch drei weitere Treffer schlucken. Da sie aber nie aufsteckten, kamen sie in der Schlussviertelstunde sogar zu Möglichkeiten, der Ehrentreffer blieb ihnen aber verwehrt.

Tore: 1:0 (17.) Eigentor, 2:0 (51.) Karg, 3:0 (63. FE) Gecaj, 4:0 (73.) Karg, 5:0 (75.) Wegmann. – SR: Hamad. – Z: 50.

FC Überlingen – SV Denkingen 1:1 (0:0). – Die Partie spielte sich mehrheitlich zwischen den Strafräumen ab. Chancen blieben Mangelware, die Defensivabteilungen hielten den Ball meist fern von der Fünferbox. Im zweiten Durchgang nahm die Partie dann Fahrt auf und brachte auch den ein oder anderen sehenswerten Spielzug auf beiden Seiten. Überlingen investierte in dieser Phase etwas mehr, Neuzugang Heberle markierte nach einer knappen Stunde aus kurzer Distanz folgerichtig die Führung. Nachdem der Denkinger Keeper Boos glänzend gegen Überlingens Müller die Vorentscheidung zugunsten der Krause-Elf verhinderte, wechselten die Spielanteile mehr und mehr auf die Seite des SVD. Somit war der Ausgleichstreffer nach 73 Minuten durch Keller kaum überraschend. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden. (pp)

Tore: 1:0 (53.) Heberle, 1:1 (73.) Keller. – SR: Mathis – Z: 90.