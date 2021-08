Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: FC 09 Überlingen – FC 08 Villingen 2:5 (0:3). – Beide Mannschaften begannen nervös, die Pässe in die Spitzen waren zumeist unpräzise. Doch schon bald bestimmte der Oberligist das Spielgeschehen und kam durch Nedzad Plavci, der eine Hereingabe von rechts elegant verlängerte, zur 1:0-Führung (10. Spielminute). Während die Platzherren vor der Pause eigentlich nur einmal für Gefahr vor dem Tor sorgten – doch Marc Kuczkowskis Schuss war zu schwach -, erspielten sich die Gäste eine ganze Reihe hochkarätiger Chancen. Eine davon nutzte Thomas Kunz zum 0:2 (28.). Mit dem 0:3 in der 39. Minute, erneut durch Plavci, schien die Vorentscheidung zu Gunsten des Favoriten gefallen.

Es spricht jedoch für die Überlinger Elf, dass sie nach dem Seitenwechsel nicht resignierte und gegen einen etwas zurückschaltenden Oberligisten ihre Chance suchte. Zwei Treffer von Marc Kuczkowski – in der 48. Minute durch einen platziert verwandelten Freistoß und in der 68. Minute aus kurzer Distanz – sorgten noch etwas überraschend für eine spannende Schlussphase.

Erst in den letzten Minuten gelang es dem Oberligisten, die Überlegenheit gegen einen nun zunehmend auf den Ausgleich drängenden Gegner in weitere Treffer umzumünzen. Den Schlusspunkt setzte Nedzad Plavci mit seinem dritten Treffer. Plavci auf Seiten der Gäste, Marc Kuczkowski und FCÜ-Torhüter Maximilian Ritzler bei den Gastgebern waren die stärksten Akteure an diesem Abend in Überlingen.

Hier trennt der Überlinger Andreas Romeo (links) den Villinger Nico Tadic (rechts) vom Ball. | Bild: Fischer, Eugen

Tore: 0:1 (10.) Plavci, 0:2 (28.) Kunz, 0:3 (39.) Plavci, 1:3 (48.) und 2:3 (68.) Kuczkowski, 2:4 (87.) Bak, 2:5 (88.) Plavci. – SR: Wilke. – Z: 350.