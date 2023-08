Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: FC Überlingen – SC Konstanz-Wollmatingen 6:4 (2:1) n. V. – Einen packenden Pokalfight boten beide Mannschaften. Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung in der keine der beiden Teams zu klaren Möglichkeiten kamen. Nach dem Führungstreffer der Einheimischen durch Marc Kuczkowski in der 17. Minute, der von Jonas Stumpf mustergültig in Szene gesetzt worden war, verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Die gut positionierte Überlinger Hintermannschaft ließ aber nichts zu. In der 27. Minute bewahrte der Pfosten nach einem Freistoß von Christian Neumaier den FC vor dem Ausgleich. In der 36. Minute kam der Ball nach einer schönen Einzelleistung von Joshua Keller wieder zu Marc Kuzkowski, der in echter Torjägermanier den Ball zum 2:0 im Gästetor unterbrachte. In der 43. Minute gelang den Gästen durch einen Freistoß von Tobias Wunsch der Anschlusstreffer.

Überlingen unter Dauerdruck

In der zweiten Spielhälfte stand Überlingen gegen die immer offensiver werdenden Gäste unter Dauerdruck. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte in der 64. Minute Bade Ariebe, der jedoch in FC-Torhüter Maximilian Ritzler seinen Meister fand. Überlingen bot sich bei seinen Kontern auch die eine oder andere Möglichkeit. Die größte hiervon war in der 70. Minute zu verzeichnen, als Tom Öhler bereits die komplette Konstanzer Hintermannschaft ausgespielt hatte, sein Pass ins Zentrum aber keinen Abnehmer fand.

In der Verlängerung überschlagen sich die Ereignisse

In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann soweit. Nach einem Eckball gelang Louis Spindler per Kopf der Ausgleich. In der Verlängerung überschlugen sich dann die Ereignisse. In der 100. Minute gelang Keller die erneute Führung für die Gastgeber. Die Freude währte aber nicht lange, nur drei Minuten später glich Robert Scheel für den SC erneut aus. Da die Gäste als Verbandsligist das Spiel unbedingt gewinnen mussten, um in die nächste Runde einzuziehen, setzte der SC nun alles auf eine Karte. Die Gastgeber kamen durch einen mustergültigen Konter in der 106. Minute durch Heberle zum 4:3. Durch einen Foulstrafstoß erzielte Bade Ariebe in der 116. Minute das 4:4. Wiederum Heberle war es, der in der 118. Minute einen Konter zum 5:4 abschloss. Konstanz gab aber nicht auf und entblößte in den Schlussminuten seine Hintermannschaft nahezu komplett. Dies nutzte der FC mit der letzten Aktion des Spieles aus, als Öhler einen Ball zum 6:4 Endstand über die Linie bugsierte. (gh)

Tore: 1:0 (17.) Kuczkowski, 2:0 (36.) Kuczkowski, 2:1 (43.) Wunsch, 2:2 (92.) Spindler, 3:2 (100.) Keller, 3:3 (103.) Scheel, 4:3 (106.) Heberle, 4:4 (116./FE) Bade Ariebe, 5:4 (118.) Heberle, 6:4 (120.) Öhler. – SR: Gassner (Immendingen). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot Wunsch (73., SC KN), Rot: (93.) Hilalogullari (FCÜ).