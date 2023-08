Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: FC Rot-Weiß Salem – FC Öhningen-Gaienhofen (2:1). – Nach einem Eckball von Luca Gruler verpasste Max Wimmer freistehend die frühe Führung für den FC Rot-Weiß Salem. Nach diesem furiosen Auftakt der Gastgeber dominierte der Landesliga-Aufsteiger von der Höri die Partie und ging mit der ersten richtigen Chance gleich in Führung. Nach einem tollen Pass aus dem Halbfeld heraus lief Felix Wäschle gut in Position und vollstreckte zum 0:1 (9.). Zehn Minuten später hatte Sören Reiser eine gute Kopfballchance, Dirk Weiermann im Tor des FC Öhningen-Gaienhofen lenkte den Ball aber in toller Manier über die Latte.

Kurz darauf war es aber soweit: Ein Freistoß von Esref Su fand das Ziel ins Tor der Höri-Elf zum Ausgleich. In der 34. Minute wieder Freistoß, wieder Esref Su: 2:1 für die Gastgeber.

Öhningen mit den besseren Chancen

Nach dem Wechsel drückte der FC Öhningen-Gaienhofen aufs Tempo, zeigte spielerische Dominanz und hatte auch die besseren Chancen, wie den Pfostenschuss von Alessandro Fiore Tapia in der 50. Minute. In der 78. Minute hatte Alessandro Fiore Tapia mehr Glück, als er mit einem Drehschuss aus dem Gewühl heraus erfolgreich war. Salem kam zwar in der Folge etwas besser auf und kam auch zu Möglichkeiten. Die klareren Möglichkeiten hatte aber der Landesligist, wie den Lupfer in der 84. Minute an die Latte von Nicolas Grieger. Ein Tor fiel danach jedoch auf der anderen Seite: Nach einem genialen Pass in die Schnittstelle von Su war Sören Reiser zur Stelle und markierte den vielumjubelten Siegtreffer für die Rot-Weißen aus Salem, die jetzt im Achtelfinale stehen. (sk)

Tore: 0:1 (9.) Wäschle, 1:1 (22.) Su, 2:1 (34.) Su, 2:2 (78.) A. Fiore Tapia, 3:2 (90.) Reiser. – SR: Hamad. – Z: 250.