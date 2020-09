Fußball vor 36 Minuten

FC Radolfzell klettert an die Tabellenspitze. Mit Videos!

Mit einem Traumstart – drei Siege in drei Spielen – hat der FC Radolfzell in der Verbandsliga die Tabellenführung übernommen. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, bis der knappe 2:1-Erfolg über den Offenburger FV unter Dach und Fach war. Den Siegtreffer erzielte Robin Niedhardt in der 51. Spielminute.