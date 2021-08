von Jürgen Rössler und Kai Blandin

Fußball, SBFV-Pokal, 2. Hauptrunde: FC Überlingen – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18 Uhr, Stadtwerk-am-See-Stadion in Alt-Birnau). – Zwei Teams mit optimalem Saisonstart treffen heute in Überlingen in der zweiten Runde des SBFV-Pokals aufeinander. Der FC Überlingen hat bereits zwei Hürden im Pokal genommen, und auch die ersten beiden Spiele in der Landesliga hat die Elf von Trainer Michael Krause siegreich absolviert. Beachtlich: In den vier Pflichtspielen musste die Krause-Elf jeweils nur einen Treffer hinnehmen, die Defensive scheint stabil zu stehen.

Muss sie auch, denn heute wird sie reichlich Arbeit bekommen. Gegen den offensiv stark besetzten Oberligisten FC 08 Villingen, immerhin sowohl Pokalverteidiger als auch Rekordgewinner der südbadischen Trophäe, ist die Rollenverteilung eindeutig: Die Überlinger sind krasse Außenseiter.

Seit Ende des Lockdowns marschieren die Schwarzwälder von Sieg zu Sieg – sieht man einmal von der zu erwartenden 1:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen Schalke 04 ab – und stehen daher mit weißer Weste in der Spitzengruppe der Oberliga. Aber wie heißt es so schön: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze! Sollte der Krause-Elf die Pokalüberraschung gelingen, so hätte Überlingen schon eine Woche später im Achtelfinale gegen Hausen erneut Heimrecht.

Auf die leichte Schulter genommen wird der FC Überlingen vom Gegner nicht. „Einige Spieler kenne ich noch aus der Zeit, als ich Trainer unserer zweiten Mannschaft war und wir in der Landesliga gegen sie gespielt haben. Obwohl wir damals am Ende souverän aufgestiegen sind, war das Spiel dort eine enge Kiste“, erinnert sich der Villinger Chefcoach Marcel Yahyaijan und fügt an: „Es sind einige Spieler in deren Reihen, die durchaus in höheren Ligen spielen könnten.“

Einer dieser Akteure ist Marc Kuczkowski, der inzwischen als spielender Co-Trainer nicht nur auf dem Rasen der verlängerte Arm von Chef-Coach Michael Krause ist. Zwischenzeitlich hatte der sich auch schon beim SC Pfullendorf, damals noch in der Regionalliga, und bei Rielasingen-Arlen versucht, kehrte jedoch immer wieder nach Überlingen zurück. Insgesamt vier Mal gewann der inzwischen 33-Jährige die Torjäger-Kanone in der Landesliga und hält mit 42 Treffern in einer Saison nach wie vor den Rekord.

Yahyaijan erwartet, dass der Gegner nach zwei Siegen zum Liga-Auftakt mit breiter Brust auftreten wird und dem Favoriten nur allzu gerne ein Bein stellen würde. Nachdem aus Furtwangen alle drei Punkte mitgenommen wurden, folgte am vergangenen Wochenende ein Erfolg auf eigenem Platz gegen Schonach. „Deshalb werden wir mächtig auf der Hut sein und Überlingen keinesfalls unterschätzen“, hebt der Villinger Coach schon mal warnend den Zeigefinger. (jr/kb)