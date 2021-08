von unserer Sporterdaktion

Fußball-Verbandsliga: SF Elzach – FC Radolfzell 3:2. – Die Gäste kamen nicht gut in die Partie. Ihr Spiel war zu Beginn von Abspielfehlern geprägt. Die Hausherren machten es besser und nutzten direkt ihre erste Gelegenheit zur 1:0-Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld drückte Marius Wernet den Ball mit dem Kopf über die Linie. Die Gäste aus Radolfzell hatten nur drei Minuten später die perfekte Antwort. Felix Wäschle traf nach toller Vorarbeit von Yannic Schädler zum 1:1-Ausgleich.

Heimelf geht erneut in Führung

Die Hausherren ließen sich von dem schnellen Ausgleich nicht beirren und konnten noch vor der Pause erneut in Führung gehen. Nach einer tollen Kombination in der 29. Minute stand Yannik Bayer am zweiten Pfosten blank und vollendete einen schönen Angriff mit einem starken Abschluss zum 2:1. In der 36. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem zweifelhaften Foul von Jannik Beha im eigenen Strafraum auf den Punkt. Laurentius Becherer verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:1. Die Gäste waren offensiv nun sehr bemüht und hatten noch vor der Pause Chancen auf den Anschluss, doch ein Kopfball von Schädler und ein Schuss von Wäschle verfehlten ihr Ziel knapp. So blieb es zur Pause beim 3:1.

Anschlusstreffer fällt zu spät

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Anschlusstreffer und erspielten sich direkt zu Beginn der zweiten Hälfte einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Heimelf bemühte sich die 3:1-Führung zu verwalten und wurde offensiv nicht mehr gefährlich. In der 73. Minute konnte der eingewechselte Maximilian Bell auf Vorlage vom ebenfalls eingewechselten Manuel Gutacker zum 3:2 einnetzen. Die Gäste drückten nun auf den Ausgleich, ließen aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. In der 80. Minute schwächten sich die Radolfzeller noch selbst. Der eingewechselte Elias Christiansen sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. So blieb es für die Radolfzeller bei einer bitteren 3:2-Auswärtsniederlage.

Aufstellung FC Radolfzell: Koch – Zimmermann, Keller (70. Gutacker), Erdmann, Wehrle, Heuel (85. Krieg), Huber (56. Christiansen), Schädler, Wäschle (66. Bell), Beha, Bühler.

Tore: 1:0 (17.) Wernet, 1:1 (20.) Wäschle, 2:1 (29.) Bayer, 3:1 (36./FE), 3:2 (73) Bell. – SR: Heilig (Erzingen). – Z: 150.