Am Wochenende vom 10. bis 12. März finden in Duisburg die Deutschen Meisterschaften im Fußball statt. Mit von der Partie sind auch die C-Junioren des FC 03 Radolfzell. Das Ticket sicherten sich die Mettnauer durch den zweiten Platz bei der Süddeutschen Futsal-Meisterschaft am vergangenen Wochenende. Nach einem 5:3-Sieg gegen die JSG Nidda setzte sich Radolfzell im Halbfinale mit 6:4 gegen den FC Germania Friedrichstal durch.

Im Endspiel unterlag das Team vom Bodensee dann dem TSV 1860 München mit 0:4, darf sich jetzt aber auf die deutschen Meisterschaften in Duisburg freuen. Gegner am kommenden Wochenende sind die 1. Jugend-Fußball-Schule Köln, der USC Paloma und der FC Hansa Rostock.

A-Junioren auf Platz sechs

Lohn für Platz sechs: Der Pokal für die A-Junioren des FC 03 Radolfzell. | Bild: Verein

Die A-Junioren des FC 03 Radolfzell waren ebenfalls bei der Süddeutschen Meisterschaft im Einsatz und wurden Sechster.