von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Wurfspezialistin Fabien Braun (TV Engen) gewann überlegen den Wurfdreikampf der U18 aus Speer, Diskus und Kugel. Im Diskuswurf warf sie das 1kg schwere Gerät auf 27,02m, im Speerwurf verbesserte sie ihre Bestleistung auf 34,02m und im Kugelstoßen landete das 3kg schwere Gerät bei starken 12,49m.

Tom Bichsel und Alexander Hoch (beide LG Radolfzell) holten einen Doppelsieg im Speerwurf. Bichsel gewann mit 59,45m, konnte aber damit die erhoffte Qualinorm für die DM (64m) noch nicht erreichen. Hoch verbesserte sich auf starke 55,27m. Den zweiten Platz im Sprintdreikampf der Männer sicherte sich Thomas Kamenzin (TV Engen) mit folgenden Ergebnissen: 50m in 6,55 Sekunden, 100m in 11,81 Sekunden und 200m in 24,54 Sekunden. Er erreichte über 50m und 100m damit Zeiten nur knapp über seinen Bestleistungen. Einen gelungenen Wiedereinstieg in die Wettkämpfe gelang Amelie Arians (TV Engen), die in der Klasse U20 startete. Ihre besten Ergebnisse hatte sie über 50m (7,25 Sekunden) und 100m in 13,72 Sekunden.