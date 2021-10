von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen II – SC Pfullendorf (Freitag, 19 Uhr, Kunstrasen DJK-Platz), SC Pfullendorf – SC Durbachtal (Montag, 15 Uhr, Geberit-Arena). – Zwei Partien sind binnen vier Tagen zu absolvieren, in denen Pfullendorfs Trainer Adnan Sijaric die maximale Punkteausbeute anstrebt. Dabei dürften die U-21-Talente des FC Villingen die viel schwieriger zu kalkulierende Größe darstellen. „Eine Wundertüte“ nennt Sijaric die Schwarzwälder aufgrund ihrer wechselhaften Ergebnisse, die aber mit Abstellungen aus dem Oberligakader aufwarten können. Nur als kompakte Einheit wie zuletzt gegen Bühlertal ließe sich dort bestehen.

Gegen Durbachtal würde es auch von einem abgezockteren Auftreten und einem deutlich konsequenteren eigenen Torabschluss abhängen. Schließlich haben die Mittelbadener auswärts (nur ein Zähler) bisweilen wenig gerissen. Pfullendorfs Coach ködert seine Schützlinge mit der Verlockung im Erfolgsfalle auf ein paar trainingsfreie Tage, da der SCP am kommenden Wochenende spielfrei ist.

Für die Partie in Villingen ist Robin Rauser wegen seiner Ampelkarte gesperrt. Ausfallen wird wohl auch Joshua Menger, der an einer Oberschenkelzerrung laboriert. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem sprintstarken Offensivmann Samuel Peter, er hat eine schwere Schienbeinprellung erlitten. Dafür kehrt der stark vermisste Amadou Marena nach abgelaufener Rotsperre wieder ins Team zurück. „Der Linksfuß wird uns mehr Stabilität geben“, freut sich Sijaric auf dessen Einsatz. Das gilt ebenso für den die ersten Meter machenden Luca Gruler, der als Startelfkandidat an der Rampe steht. Als weiteres A-Juniorentalent nach David Fritz ist nun auch Connor Mitchell aufgerückt. Anstelle von Ersatztormann Ronny Klockner, der sich bei der Arbeit an der Hand verletzt hat, nimmt Nino Trost aus der zweiten Garnitur auf der Bank Platz. (jüw)

Hohe Hürden für Radolfzell

Offenburger FV – FC Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr), FC Radolfzell – FC Waldkirch (Montag, 14 Uhr). – Nach der unglücklichen Niederlage zuletzt steht für den FC Radolfzell ein Doppelspieltag an. Am Samstag reist der FC zum Tabellenzweiten nach Offenburg, am Montag hat er ein Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Waldkirch. In der Tabelle stehen die Mettnauer gerade noch über dem Strich. Soll das so bleiben, muss der FC Radolfzell punkten. Dies wird sicher nicht leicht, steht doch Offenburg zu Hause noch mit einer weißen Weste da, konnte alle fünf Heimspiele gewinnen und hat mit 17:4 ein glänzendes Torverhältnis aufzuweisen. Offenburg hat sehr erfahrene Spieler in seinen Reihen, einige haben auch schon höherklassig gespielt.

Aufpassen muss der FC Radolfzell vor allem auf Torjäger Petereit, der schon zehn Mal getroffen hat. Allerdings hat der FC Radolfzell eine positive Bilanz gegen Offenburg, den sieben Siegen stehen sechs Niederlagen gegenüber.

Am Montag geht es dann schon weiter mit dem Spiel gegen Waldkirch, der in der Tabelle auf dem sehr guten vierten Platz steht. Das Erfolgsgeheimnis der Waldkircher ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Nach elf absolvierten Begegnungen stehen für die Mannschaft von Coach Fabian Nopper sieben Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf dem Konto. Doch auch gegen Waldkirch hat der FCR eine positive Bilanz: Sechs Siegen für Radolfzell stehen vier für Waldkirch gegenüber. Der FC Radolfzell muss sich in der Defensive aber gegenüber dem Spiel gegen Teningen steigern und vor allen Dingen auf Torjäger Rautenberg achten, der in der laufenden Runde auch bereits zehn Treffer erzielt hat. (km)