Leichtathletik: Pia Schmidt-Rüdt (W15) sicherte sich im Hochsprung mit 1,56m den ersten Platz. Auch im Weitsprung ließ sie mit 4,99m die Konkurrentinnen hinter sich. Mit starken 13,15sek. im 100-m-Lauf und einer neuen persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen von 11,03m wurde sie zweimal Zweite.

Clara Wichmann (w14), die in der jüngeren Altersklasse startete, belegte ebenfalls im Hochsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 1,53m den ersten Platz. Im Speerwurf freute sich Wichmann über eine persönliche Bestleistung von 29,41m. Den 100-m-Lauf absolvierte sie in 14,13 Sekunden in persönlicher Bestzeit, und im Kugelstoßen erreichte sie mit 9,10m den vierten Platz.

Die Athletinnen bereiten sich jetzt auf die Badischen U16 Meisterschaften Anfang Oktober in Lörrach vor. (her)