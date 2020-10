Oberliga: TuS Steißlingen – SG H2Ku Herrenberg 28:31 (14:17). – Ohne die verletzten Marvin Storz, Louis Rothkirch und Julian Kirschmann starteten die Steißlinger zunächst gut in ihr erstes Heimspiel der Saison. Durch Tore von Lennart Sieck und Daniel Hipp gingen die Hegauer mit 2:1 in Führung. Auch Torhüter Erik Seeger konnte sich gleich mit einer Parade auszeichnen. Der frühe Vorsprung sollte allerdings die letzte Führung der Gastgeber sein, übernahm doch Herrenberg von nun an das Kommando.

Die Steißlinger Abwehr agierte ohne Biss, und so konnte der Herrenberger Rückraum schalten und walten, wie er wollte. Vor allem die beiden Rückraumspieler Sandro Münch und Urs Bohnhage waren vom TuS nicht in den Griff zu bekommen. So führten die Gäste schnell mit 2:5 (8.). Zwar kämpfte sich der TuS nochmals auf 4:5 zurück, doch Herrenberg konterte, und beim Stand von 6:11 sah sich der Steißlinger Trainer Jonathan Stich gezwungen, sein erstes Timeout zu nehmen.

Handball Jubelschreie und Freudentanz: Die HSG Konstanz II schlägt die HG Oftersheim/Schwetzingen und feiert eine gelungene Heimpremiere in der 3. Liga Das könnte Sie auch interessieren

Diese Maßnahme schien zu fruchten, spielte Steißlingen doch nun einen schnelleren Ball. Vor allem Kirill Glock wusste auf der Spielmacher-Position zu überzeugen. Dementsprechend verkürzte der TuS auf 12:14 (27.), und beim Stand von 14:17 gingen die beiden Mannschaften in die Halbzeitpause.

Die Hegauer waren trotz einer schwachen Leistung noch im Spiel und nahmen sich vor, die Partie im zweiten Durchgang noch zu drehen. Allerdings funktionierte dies nicht, fehlte insbesondere in der Abwehr der Zugriff. Egal in welcher Formation oder mit welchen Spielern der TuS in der Abwehr agierte, zu oft hatte er in den Eins-gegen-eins-Duellen das Nachsehen. Die Steißlinger konnten sich bei Neuzugang Marvin Heinz bedanken, der gegen sein altes Team einige starke Paraden zeigte und die Blau-Weißen im Spiel hielt.

Handball SV Allensbach gewinnt zum Saisonstart beim TSV Heiningen mit 41:19 Das könnte Sie auch interessieren

Die Gastgeber kamen jedoch nie an Herrenberg heran, und spätestens beim 20:26 (48.) sah es nach der ersten Niederlage seit fast eineinhalb Jahren aus. Auch die am Ende offene Manndeckung reichte nicht mehr aus, um den Gästen noch gefährlich zu werden. So stand am Ende eine verdiente 28:31-Niederlage auf der Anzeigetafel.

„Wir haben den Herrenberger Rückraum defensiv zu keiner Zeit in den Griff bekommen. Da wurden zu häufig Eins-gegen-eins-Duelle verloren. Im eigenen Angriff haben wir zudem viel zu viele technische Fehler produziert. So gewinnt man gegen keinen Gegner in der Oberliga“, sagte TuS-Trainer Jonathan Stich nach dem Spiel. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Seeger, Heinz (Tor); Euchner (2), Gattinger (1), Gaus (6/3), Klotz, F. Maier (2), Steffen Maier, Sieck (3), Glock (2), Hipp (4), Ströhle (2/2), Wangler (4), Wildöer (2). – Z: 150.