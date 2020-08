von Felix Knoll

Herr Freitag, durch Ihren Treffer in der 32. Minute hat Ihre Mannschaft den Verbandsligisten FC 03 Radolfzell aus dem Pokal geworfen. Beschreiben Sie doch mal die entscheidende Szene.

Wir haben mit dem Trainer vor dem Spiel besprochen, dass ich bei Freistößen auf den kurzen Pfosten gehen soll. Dann habe ich das natürlich auch so gemacht. Es war dann sehr hektisch im Strafraum, aber Louis Streckel hat den Ball gut abgelegt, sodass ich den Ball im Tor unterbringen konnte.

Nach 83 Minuten wurden Sie für Ahmet Turan ausgewechselt. Wie fühlt sich das an, wenn 150 Zuschauer auf der Tribüne applaudieren und man realisiert, dass man vermutlich den entscheidenden Treffer erzielt hat?

Als ich das Feld verlassen habe, hatte ich absolute Gänsehaut. Solche Gefühle hat man nicht jeden Tag. Da ist man natürlich stolz und glücklich.

Sie sind von der A-Jugend des Hegauer FV gekommen. Wie wohl fühlen Sie sich in Stockach?

Ich könnte eigentlich noch ein Jahr in der A-Jugend spielen. Beim VfR fühle ich mich aber sehr wohl. Vor allem der Teamzusammenhalt ist hier enorm gut. Wir haben einfach eine geile Mannschaft, da freu ich mich auf jeden Fall auf die kommende Saison...

...in der ihr sicherlich wieder einiges vorhaben werdet. Was sind Ihre Ziele?

In der Liga unter die ersten fünf Mannschaften zu kommen, wäre auf jeden Fall mein Ziel. Das will ich immer erreichen. Im Pokal wollen wir natürlich wieder mindestens bis ins Halbfinale kommen (grinst). Was meine persönlichen Ziele angeht, möchte ich ein wichtiger Teil der Mannschaft werden und versuchen mir einen Stammplatz zu ergattern.