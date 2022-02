von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: VfL Pfullingen – HSG Konstanz 37:31 (18:16). – Nach 19 Siegen in Folge endete die Erfolgsserie des frischgebackenen Drittliga-Meisters HSG Konstanz. Der Tabellenzweite VfL Pfullingen feierte im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga einen eminent wichtigen 37:31 (18:16)-Heimsieg gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer. Für die HSG geht es am Samstag, 20 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger und aktuellen Tabellendritten TuS Fürstenfeldbruck in der Schänzle-Hölle weiter. Tickets sind unter www.hsgkonstanz.de/tickets erhältlich.

Emotionale Partie

Zweiter gegen Erster, die Halle bis unters Dach zum Bersten voll, die Heimmannschaft mit ihren Fans im Rücken voller Adrenalin emotional am absoluten Anschlag und heiß auf die Konstanzer: Es war alles wie erwartet. Pünktlich zum Spiel gegen die HSG bot der VfL wieder seinen vollen Kader auf. Mit dem Ex-Konstanzer Simon Tölke. Der Keeper wurde von den Gelb-Blauen schnell warmgeworfen und war anschließend einer der großen Matchwinner. Im Duell mit den HSG-Schützen, die immer wieder die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen ließen, lautete der Sieger allzu oft: Simon Tölke. Frei vom Kreis, von Außen, bei Durchbrüchen oder gar bei Tempogenstößen knöpfte er den Gästen den Ball ab. „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel für uns“, konstatierte Jörg Lützelberger. „Bei einem Gegner, der sowohl eine hohe Qualität mitbringt als auch emotional, mental alles in die Waagschale werfen musste und geworfen hat. Das hat man von Anfang an gemerkt.“

Robuste Gastgeber

Sowohl offensiv als auch defensiv waren die Gastgeber robust und stark in den Zweikämpfen. Konstanz musste hart für seine Würfe arbeiten – erspielte sich aber dennoch sehr gute Abschlusspositionen über das ganze Spiel. „Aber Simon Tölke hat ein überdurchschnittlich starkes Spiel gemacht“, sagte der HSG-Coach mit Blick auf die Torwartleistung auf gegnerischer Seite und gratulierte: „Glückwunsch an Pfullingen. Der Sieg geht absolut in Ordnung.“

Hitziger Schlagabtausch

Es war ein hitziger, teilweise ruppiger Schlagabtausch, den sich beide Teams lieferten. Satte 14 Minuten musste die HSG in Unterzahl agieren, Pfullingen hatte lediglich vier Zeitstrafen zu verkraften. Die erste für die HSG nutze Pfullingen direkt zur 3:1-Führung, ehe sie sich trotz weiterer numerischer Unterlegenheit zum 6:7 herankämpfte.

Es gab sie schließlich mehrmals, die Momente, in denen das Momentum in der deutlich ruhiger gewordenen Halle, in der die HSG-Fans lautstark zu vernehmen waren, hätte auf die Konstanzer Seite kippen können. Etwa direkt nach der Pause, als die Gelb-Blauen nach einem Fünf-Tore-Rückstand wieder zurück waren (18:17). Tim Bornhauser verkürzte in der 42. Minute erneut auf 23:24 – die Gelegenheiten zum Ausgleich ließ sein Team jedoch aus. Stattdessen ging nun acht Minuten gar nichts mehr bei in dieser Phase fehleranfälligen HSG. Mit einem 5:0-Lauf zum 29:23 hatte Pfullingen für eine Vorentscheidung gesorgt, weil Konstanz nie richtig in sein gefürchtetes Tempospiel und zu schnellen Toren kam.

HSG: Wolf, Grabenstein, Ebert (alle Tor); Stotz (2), Czako (1), Michelberger (2), Hild (1), Mauch, Beckmann (2), Braun (2), Bornhauser (4), Timm, Wendel (5), Ingenpaß (1), Köder (6/5), Knezevic (5). - Z: 650.