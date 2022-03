von unserer Sportredaktion

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – SG H2Ku Herrenberg 35:29 (20:14). – Der TuS Steißlingen hat im Kampf um den Oberliga-Klassenerhalt einen weiteren Schritt gemacht. Dem Team von Trainer Dominik Garcia gelang nach einer sehenswerten Leistung die Revanche für die unglückliche Niederlage im Hinspiel gegen den Tabellendritten der SG H2Ku Herrenberg.

Der TuS war von Anfang an gut im Spiel und führte schnell mit 7:2. Die Defensive stand gut und die SG kam nur selten zu erfolgreichen Torabschlüssen. Nach einer Auszeit verkürzten die Gäste auf zwei Tore (10:8). Nachdem sich der TuS wieder besser eingestellt hatte, setzte er sich mit einem Zwischenspurt auf 18:11 (24.) ab. Vor allem spielten den Steißlingern die vielen einfachen Tore in die Karten, die sie durch schnelle Gegenstöße erzielten. So nahm der TuS einen komfortablen 20:14-Vorsprung mit in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit fand die aus der Corona-Quarantäne gekommene SG H2Ku nicht zu ihrer gewohnten Stärke. Beim 25:15 schien das Spiel früh entschieden zu sein. Mit vereinten Kräften verkürzte die SG nochmals auf 27:22, doch am Ende feiernten die Steißlinger mit der wahrscheinlich besten Saisonleistung weitere Big-Points im Kampf um den Oberligaverbleib. (es)

TuS Steißlingen: Seeger, Walter (Tor); F. Wangler (9), M. Wangler (6), F. Maier (6), Hipp (5), Weber (3), Klotz (2), Bartels (2), Wildöer (1), Faeser (1), Rihm, Müller, Euchner, Biedermann.

TSV Heiningen – HSG Konstanz II 22:26 (11:12). – Ein kleiner Befreiungsschlag war der souveräne 26:22 (12:11)-Erfolg der HSG Konstanz II in Heiningen. Mit einer bärenstarken Abwehr und einem gut aufgelegten Keeper Moritz Ebert war die Partie frühzeitig entschieden und zwei wichtige Punkte auf dem Konto. Mit Ben Widmann und Fynn Osann wirkten zwei A-Jugendliche erfolgreich mit. Aber auch Trainer Benjamin Schweda half noch mal als Spieler aus.

Zunächst war es kein einfaches Duell bei einem Gegner, der seine Angriffe bewusst sehr lange ausspielte und das Tempo aus dem Spiel nahm. Damit hatten die Konstanzer zunächst Probleme und mussten nach früher Führung einen 6:9-Rückstand hinnehmen (20.).

Nach der Pause gelang es den Gästen besser, sich zu befreien und sich Räume in der 3:2:1-Deckung zu erarbeiten. Pascal Mack sorgte nach knapp 47 Minuten mit seinem Tor zum 21:13 für die Vorentscheidung. Anschließend wechselte die Drittliga-Reserve viel durch. „Wir haben sehr gut verteidigt, waren sehr konzentriert und immer besser in unserem Tempo“, freute sich Spielertrainer Schweda, der selbst zweimal erfolgreich war. Felix Fehrenbach war in der zweiten Hälfte mit neun Toren heiß gelaufen, sodass sich schließlich große Erleichterung und Freude nach dem 26:22-Sieg breitmachen konnte. (joa)

HSG II: Herrmann, Ebert (Tor); Schweda (2), Mittendorf, Böhlefeld, Mack (4), Widmann, Koch, Fehrenbach (9/1), Herbel (2/1), Merz, Eich (1), Knipp (5), Koester (1), Hadlich (1), Osann (1).