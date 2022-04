von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Aus dem Bezirk Hegau-Bodensee gingen jeweils zwei Mannschaften des PTSV Konstanz und der LG Radolfzell an den Start.

In den vier Disziplinen Mehrfachsprünge, Medizinballstoßen, Hürdensprint und dem abschließenden Staffelwettbewerb ging in der Altersklasse U8 die Mannschaft der LG Radolfzell als Sieger hervor. Im großen Teilnehmerfeld der U10 mit zwölf Mannschaften aus ganz Baden teilte sich das Team des PTSV Konstanz gemeinsam mit dem TV Löffingen den ersten Platz. Die LG Radolfzell erreichte hier einen guten fünften Platz. Für die meisten Kinder war es der erste Wettkampf und somit ein gelungener Auftakt im Bereich der Kinderleichtathletik. Auch in der U12 konnte der Bezirk einen Sieg verbuchen. Der PTSV Konstanz stand zusammen mit den Lauffreunden aus Freiburg auf dem obersten Treppchen.

Dass sich jeweils in beiden Altersklassen zwei Mannschaften den Sieg teilten, zeigt, wie eng es an der Spitze zuging. In der abschließenden Pendelstaffel starteten die jeweils bestplatzierten Teams gegeneinander. Das gab dem Wettbewerb die entsprechende Würze. Am Gleichstand an der Spitze änderte auch die Staffel nichts, denn auch hier gaben die Teams alles. Das Fazit des Konstanzer Trainers Jens Kresalek: „Es war wieder mal Zeit, sich nach so langer Pause mal wieder im Wettkampf messen zu können. Die Kinder sind über sich hinaus gewachsen.“ (her)