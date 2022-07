von unserer Sportredaktion

Beim Badischen Finale der VR-Talentiade aus Südbaden konnten sich in Denzlingen bei Freiburg einige der jüngsten Talente aus dem Bezirk Hegau-Bodensee gut in Szene setzen. Zusätzlich zu den qualifizierten Athleten über Vorkampf, der in Engen im Mai stattgefunden hatte, wurden die stärksten Athleten aus der Bestenliste eingeladen. Die VR-Talentiade wurde somit nicht wie gewohnt als Mannschafts-, sondern als Einzelmehrkampf ausgetragen.

Zwei von möglichen vier Siegen und weitere gute Platzierungen waren die Ausbeute der zehn- und elfjährigen Athleten. Lotte Nagel (W11, Konstanz) und Marie Kristin Maier (W10, Bodman) gewannen ihren Vierkampf, der aus einem 50m-Lauf, 40m Hürdenlauf, Weitsprung und Ballwurf bestand. Lotte glänzte im Weitsprung mit 4,20m und lief über 50m 7,01 Sekunden. Marie Kristin warf den Ball auf 33m und sprintete in 7,93 Sekunden über die Hürden. Beide Siegerinnen dürfen an einem einwöchigen Lehrgang teilnehmen. Weitere gute Platzierungen: M11: Platz 9 Julius Scherer (Bodman) , Platz 13 Jonas Imberger (Engen); M10: 4. Fejlem Reiter (Engen), 5. Noah Wabnig (Engen), 8. Michael Monteiru (Engen), 9. Josia Bohner (Engen); W11: 5. Alessia Gentner (Konstanz), 7. Lea Thümmrich (Bodman); W10: 5. Anna Zeininger (Bodman). Mit dabei waren auch: Tala Alklif und Zoe Mancino (beide Engen). (her)