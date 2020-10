Fußball-Verbandsligist FC 03 Radolfzell hat einen neuen Spieler in seinen Reihen: Der 21-jährige Alejandro Garcia, der bis zur U21 beim Schweizer Klub FC Luzern gespielt hat, möchte „sportlich und vor allem beruflich in Deutschland Fuß fassen“, wie der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann erklärt.

Kreativ und dynmaisch

Der variabel einsetzbare Offensivspieler mit schweizerischen und spanischen Wurzeln spiele so, wie sein Name klingt: „Er hat eine gute Dynamik, ist kreativ und strahlt eine enorme Spielfreude aus“, so der Trainer des Verbandsligateams.

Die Familie des 21-Jährigen stammt aus Ecuador. Alejandro Garcia wird bereits am Samstag in der Partie beim SV Bühlertal im Kader stehen. „Er wird eine Bereicherung für uns sein“, sagt Kautzmann.