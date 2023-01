Leichtathletik: Sprinter Enrico Güntert drückte im 60m-Finale der Männer seine Bestzeit der vergangenen Woche auf 6,72 Sekunden, obwohl der Start nicht optimal war, und war nur einen Wimpernschlag vom Sieg entfernt. Nur Felix Kunstein (Mannheim, 6,69 Sekunden) und Philipp Corucle (Stuttgart, 6,70 Sekunden) waren schneller. Dennoch freute er sich über die Bronzemedaille genauso wie Luzia Herzig über ihren zweiten Platz und Silber im Stabhochsprung der Frauen. Nach anfänglichen Problemen bei den ersten Höhen platzte der Knoten im dritten Versuch bei 3,70m, in dem sie sich wieder auf den langen Anlauf wagte und mit dem härteren Stab sprang. Die nächste Höhe wählte sie bei 3,90m, die sie gleich im ersten Versuch meisterte und ihre Saisonbestleistung um 5cm verbesserte. Erst bei 4m war dann Endstation. Diese Höhe (Qualinorm für die Deutschen Meisterschaften) will sie am nächsten Wochenende bei den Süddeutschen Meisterschaften, ebenfalls in Sindelfingen, noch schaffen.

Der dritte Starter des TV Engen war Hürdensprinter Felix Doll, der sich im Vorlauf mit 8,68 Sekunden über die 60m Hürden als Sechster für das Finale qualifizierte und im Finallauf dann Siebter in 8,92 Sekunden wurde. Außer Konkurrenz durfte Mika Kemper (TV Engen) über 60m Hürden der U16 starten. Er erreichte im Vorlauf sehr gute 9,38 Sekunden als Fünftschnellster.

Über 800m der Männer startete Joel Tutschky von der LG Radolfzell. Er erreichte nach 2:00,78 Minuten das Ziel als Achter. (her)