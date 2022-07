von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Für den U18-Hürdensprinter Elias Keller aus Gottmadingen war das Ziel bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ludwigshafen eine Woche nach dem verpatzten Hürdenlauf bei den Deutschen Jugendmeisterschaften klar: Zwei sichere und gute Läufe über 110m Hürden zu absolvieren und als Zugabe die 400m Hürden gut zu bestehen. Beides gelang dem Sprinttalent hervorragend. Nach Vorlaufbestzeit in 14,45 Sekunden stürmte er in erneuter Bestzeit von 14,22 Sekunden ungefährdet als Sieger ins Ziel und holte sich damit Gold. Für Silber reichte es sogar noch über 400m Hürden, die er ebenfalls in neuer Bestzeit von 56,02 Sekunden durchlief.

Eine weitere Medaille sicherte sich Fabien Braun (U18) vom TV Engen in ihrer Paradedisziplin, dem Kugelstoßen. Gleich zweimal stieß sie die Kugel auf 12,87m, nahe an ihre Bestleistung heran, und holte damit die verdiente Silbermedaille. In einem ihrer besten Wettkämpfe der Saison sicherte sich Luzia Herzig (TV Engen) im Stabhochsprung der Aktiven die Bronzemedaille. Sie überquerte die Höhe von 4m im zweiten Versuch sicher und musste sich nur der Deutschen Meisterin Anjuli Knäsche und Jaqueline Otchere (beide 4,30m) geschlagen geben. Tom Bichsel von der LG Radolfzell erreichte mit seinem Speerwurf bei den Aktiven mit 61,20m Saisonbestleistung. Bis zum letzten Versuch lag er auf dem Bronzeplatz, bevor er noch auf Rang vier verdrängt wurde. Die Aktive Miriam Glassner vom PTSV Konstanz erreichte im Vorlauf mit 14,35 Sekunden Bestleistung. Im Finale landete sie mit 14,29 Sekunden auf einem guten sechsten Platz. (her)