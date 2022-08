von unserer Sportredaktion

Beim Abendsportfest in Fischbach musste er ohne nennenswerte Konkurrenz sein eigenes Rennen laufen und schaffte auf Anhieb eine 50-er Zeit. Die Uhren blieben bei 50,99 Sekunden stehen. EliasKeller liegt damit auf Rang 17 in Deutschland. Damit untermauerte der talentierte Leichtathlet seine herausragende Stellung im Sprint und im Hürdenlauf. Mit dabei war auch Lilly Geßler (U18, TV Engen), die die 400 Meter in 65,61 Sekunden zurücklegte. Der 13-jährige Maik-Leon Hoppe vom TV Engen, badischer Blockmehrkampfmeister im Wurf, verbesserte sich im Diskuswerfen deutlich auf 33,72 Meter und setzte sich damit an die Spitze der Badischen Bestenliste. (her)