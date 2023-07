Leichtathletik:

Es ist schon eine Kunst, sich im Hürdenwald der Leichtathleten zurechtzufinden. Und das mit Höchstgeschwindigkeit. Das schaffte Elias Keller vom TV Engen (U20) in herausragender Weise bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften.

Zwei Klasseläufe zunächst über die kurze 110m Strecke waren für den zielstrebigen Gottmadinger die Grundlage. Im Vorlauf reichten 14,53 Sekunden für die sichere Finalteilnahme. Im Endlauf gab er Vollgas und wurde Zweiter mit neuer Bestleistung in 14,22 Sekunden.

Kurz darauf zauberte er über die Stadionrunde über die zehn Hürden einen optimal eingeteilten Lauf auf die Bahn, enteilte auf der Zielgeraden allen Konkurrenten und gewann mit großem Vorsprung in ebenfalls neuer Bestzeit von 53,63 Sekunden. Mit dieser Zeit ist er momentan Vierter in Deutschland und kann über beide Hürdenstrecken in Rostock bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der ersten Reihe mitmischen.

Hier darf man gespannt sein, was am Ende für ein Ergebnis steht. Eine weitere Medaille für den Bezirk ergatterte Tom Wilden vom TuS Iznang (U20) über 400m in neuer Bestzeit von 51,41 Sekunden. Er belegte Rang drei.

Bei diesen Meisterschaften konnten eine Reihe weiterer Athleten sehr gute Ergebnisse erzielen. So verbesserte sich Max Rohse (U18, TV Engen) auf 12,57m im Kugelstoßen und wurde Sechster. Den gleichen Platz belegte Joel Tutzschky von der LG Radolfzell bei den U20 über 800m.

Weitere Ergebnisse MU18

100m: Vorlauf: Jovan Bakic (TV Konstanz) 12,19 Sekunden;

MU20

100m: Vorlauf: Tim Rimmele 11,94 Sekunden; 200m: 9. Tim Rimmele 24,13 Sekunden,

WU18

200m: 9. Emma Meser Pauner (TuS Iznang) 26,45 Sekunden; 100m Hürden: Vorlauf: Lilly Geßler (TV Engen), 15,85 Sekunden; Kugelstoßen: 9. Fabien Braun (TV Engen) 11,54m, 12. Lilly Geßler 11,28m;

Für ihn wurden 1:59,54 Minuten gestoppt. Franziska Feußner (LG Radolfzell, U18) belegte Rang 7 mit 61,16 Sekunden über 400m. Im Diskuswerfen der U18 schloss Pauline Arians (U18, TV Engen) ebenfalls auf Rang sieben ab. Sie warf neue Bestleistung mit 28,50m.

Zweimal Platz acht erzielte Lea Brauner, die zunächst über 100m Hürden mit 15,45 Sekunden im Endlauf Bestzeit lief. Für sie war die Endlaufteilnahme ein toller Erfolg. Über 400m Hürden lag sie nach 68,51 Sekunden ebenso auf Rang acht. Auch Tim Rimmele (U20, TuS Steißlingen) bekam mit seinem achten Platz über 400m mit 53,56 Sekunden eine Urkunde. (her)