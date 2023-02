Leichtathletik: Hürden sind keine Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg – im Gegenteil: Die große Zahl der erfolgreichen Hürdenläufer aus dem Bezirk Hegau-Bodensee beim Auftritt bei den BW Jugend Hallen-Finals im Sindelfinger Glaspalast zeigt, dass die attraktive und anspruchsvolle Kurzhürdenstrecke die Nachwuchsleichtathleten zu guten Leistungen motiviert.

Allen voran der 17-jährige Elias Keller, der mit zwei Bestleistungen über 60m Hürden aufwartete und seine anvisierte Silbermedaille dann auch holte. Im Vorlauf gelang ihm ein sehr guter Lauf auf 8,21 Sekunden und im Endlauf steigerte er sich auf starke 8,09 Sekunden, die ihn auf den achten Platz der Deutschen Bestenliste schob. Damit hat der fleißige Hürdenflitzer gute Chancen auf einen Endlaufplatz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in zwei Wochen in Dortmund.

Kalt erwischt hat es dagegen den Favoriten über die gleiche Strecke, Finn Mühlbauer (U18, TG Stockach), der nach einer Verwarnung beim Start im Vorlauf über 60m Hürden der U18, den er in 8,20 Sekunden absolvierte, nach einer weiteren Verwarnung im Endlauf disqualifiziert wurde. Seine Titelträume musste er damit begraben, kann bei der Jugend-DM aber alles wieder gut machen. Weitere Endkampfplatzierungen erreichten Beat Iseni (U20, TV Engen), der nach guten 8,30 Sekunden (Bestzeit) im Vorlauf nach einem kleinen Fehler im Endlauf über 60m Hürden auf Platz sieben (8,44 Sekunden) landete. Auch Niclas Hoost (U20, TV Konstanz) erreichte den Endlauf nach 8,50 Sekunden und wurde Achter in 8,63 Sekunden. Die 15-jährige Lea Brauner (TV Engen) konnte sich über die Qualifikation für den Endlauf über 60m Hürden der U18 in 9,50 Sekunden freuen und verbesserte sich im Finale noch auf den sechsten Platz mit neuer Bestzeit von 9,43 Sekunden.

Auf den längeren Strecken sind ebenfalls Lichtblicke erkennbar. Elias Keller testete seine Sprintqualitäten über 200m und erreichte seine erste Zeit unter 23 Sekunden. Als Fünfter blieben für ihn die Uhren bei 22,82 Sekunden stehen, womit er seine gute Sprintform unterstrich. Platz sechs erreichte Benedikt Bartels (TV Konstanz) über 400m. Der U20-Athlet benötigte dafür 54,69 Sekunden. Auf der gleichen Strecke verbesserte sich auch Franziska Feußner (U18, LG Radolfzell) auf 62,37 Sekunden (7.). Stark die Zeit von Joel Tutzschky (U20, LG Radolfzell), der seine Bestmarke über 800m auf 1:58,61 Minuten drückte. Tom Wilde (TuS Iznang) wurde hier Zehnter in 2:01,59 Minuten. Die Top-Acht-Ergebnisse komplettierte Niclas Hoost (U20, TV Konstanz) mit Platz sieben im Weitsprung auf 6,23m. (her)

Weitere Ergebnisse

WU18: 200m: 15. Emma Meser-Pauner (TuS Iznang), 27,66 Sekunden, 60m Hürden-Vorlauf: Michelle Czombera (TV Engen), 10,17 Sekunden

WU20: 400m: 9. Mia Gottschlich (TV Konstanz) 63,42 Sek.

MU18: 60m: Jovan Bakic (TV Konstanz) 7,68 Sek.im Vorlauf