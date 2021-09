Fußball vor 1 Stunde

Einwechslung, Blitztor, Auswechslung: Der kuriose Arbeitstag des Moritz Böse

Moritz Böse wurde beim 3:1-Sieg des FC Aramäer Pfullendorf am vergangenen Wochenende in der Kreisliga-A-Begegnung (Staffel 3) beim SC Göggingen in der 35. Minute eingewechselt und traf eine Minute später zum zwischenzeitlichen 1:0. Zehn Minuten später musste er allerdings verletzungsbedingt den Platz schon wieder verlassen. Wir haben mit dem 26-Jährigen nach der Partie gesprochen.