Leichtathletik: Im Block Wurf schaffte die 15-jährige Fabien Braun vom TV Engen den Sprung unter die ersten Acht in Deutschland. Mit 2474 Punkten bestätigte sie ihr Vorkampfergebnis und konnte wertvolle Erfahrungen bei einer großen Meisterschaft sammeln. Die ersten „Deutschen“ sind schon ein besonderes Erlebnis. Auch für Fabien Braun vom TV Engen, die von der Organisation und der Atmosphäre in Markt Schwaben beeindruckt war.

Sich mit den Besten aus ganz Deutschland auf Augenhöhe zu messen, fand das Wurftalent aus Bargen „richtig cool“. Mit dem Diskuswurf und Kugelstoßen sind in diesem Fünfkampf zwei komplexe Wurfdisziplinen dabei, und es ist nie so ganz sicher, wie ein Stoß oder Wurf gelingt. Und das machte die motivierte Athletin am Saisonhöhepunkt sehr gut. Sie freute sich am meisten über ihre Kugelstoßleistung, die sie auf 11,53m verbesserte und damit Zweitbeste der Konkurrenz war. Im Diskuswurf kam sie auf gute 23,41m, kein Ausreißer, aber solide. Und auch mit den Laufdisziplinen war ihr Trainer Thomas Kamenzin zufrieden. 13,47 Sekunden über 100m lagen knapp über ihrer Bestleistung, und 13,18 Sekunden über 80m Hürden waren sogar auch noch Bestleistung. Lediglich im Weitsprung lief es mit 4,36m bei kräftigem Gegenwind nicht so gut.

Nun stehen noch am kommenden Wochenende die Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt an. Hier können neue Erfahrungen und vielleicht auch Erfolge gesammelt werden.

Bei Süddeutschen Medaillen knapp verpasst

Zweimal knapp an Edelmetall vorbei schrammten zwei U-18-Athleten des TV Konstanz in Walldorf bei den Süddeutschen Meisterschaften. Zunächst errang der 16-jährige Benedict Bartel über 1500m in 4:16,28min als Jahrgangsjüngerer einen Achtungserfolg, ebenso sein Vereinskollege Niclas Hoost, der nach 14,78 Sekunden über 100m Hürden ins Ziel kam. Er lag nur knapp hinter Elias Keller vom TuS Gottmadingen (14,74 Sekunden), der Bronze holte. Keller startete auch über 100m und wurde im B-Endlauf Sechster in 11,68 Sekunden. Im Weitsprung sprang er 6,11m. In der Männerklasse startete Ben Bichsel von der LG Radolfzell als Deutscher Jugendvizemeister der U20 im Stabhochsprung und übersprang als Zweiter hinter Lamin Krubally 4,80m. Sein Bruder Tom übertraf erstmals in dieser Saison die 60m-Marke mit dem Speer und kam auf 60,05m. Am Ende wurde er Siebter. Lisa Kramer vom LC Überlingen wurde Fünfte im Dreisprung der Frauen mit 11,91m. (her)