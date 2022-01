Volleyball vor 58 Minuten

Ein Wochenende mit Höhen und Tiefen für den USC Konstanz

Ein Sieg und eine Niederlage, so lautet die Bilanz der USC-Volleyballerinnen nach dem Doppelpack am Wochenende. Die Konstanzer Männer holen zwar den ersten Satzgewinn in der Drittliga-Saison, für einen Sieg in der Abstiegsrunde reicht es aber nicht.