von Julian Schuler

„Das schönste ist das Strahlen der Kinder, wenn sie jubeln, feiern und wenn sie darauf brennen, auf den Sportplatz zu kommen,“ sagt der diesjährige Gewinner des DFB-Ehrenamtspreises, Gian Vito Diliso, der Leiter der Jugendabteilung des SV Litzelstetten. „Es ist auch eine Freude, wenn die Eltern abends anrufen und erzählen, dass ihre Kinder so glücklich sind, weil sie im Training waren.“

Fußball Es wird gefeiert! Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Der 37-Jährige erhielt am vergangenen Samstag jedoch nicht nur diesen Preis des Deutschen Fußball-Bundes, sondern er wurde auch in den erlauchten „Club 100“ des DFB aufgenommen. Damit ehrt der größte Fußball-Verband der Welt seit 1997 ehrenamtliche Helfer. Zuerst wird pro Fußballkreis eine Person ausgewählt, die für den Ehrenamtspreis in Frage kommen könnte. 280 davon werden über die Ehrung in den Kreisen ausgezeichnet. Die engagiertesten 100 darunter werden schließlich für ein Jahr in diesen „Club 100“ aufgenommen – einer davon ist in diesem Jahr Gian Vito Diliso. Er erhielt eine Uhr, mehrere Urkunden sowie eine Reise zum Spiel der Nationalmannschaft zum Länderspiel gegen England nach München. Der Verein bekam als Anerkennung zwei Mini-Tore sowie fünf Fußbälle für die Jugend-Abteilung.

Thomas Gäng, der Ehrenamtsbeauftragte des Bezirks aus Markdorf, sprach von einer großen Ehre für Gian Vito Diliso und den Verein: „80 000 Fußballspiele laufen jedes Wochenende in ganz Deutschland und ohne Ehrenamtliche würde nichts funktionieren. Dafür gebührt allen Beteiligten unser großer Dank.“

Gian Vito war bis 2019 Trainer der Litzelstetter D-Jugend, mittlerweile trainiert er die C-Jugend, wo auch einer seiner zwei Söhne aktiv ist. Der jüngere Sohn kommt im Sommer in die Bambini-Jugend. „Ich verbringe wöchentlich ungefähr zehn bis zwölf Stunden für den SV Litzelstetten. Dazu noch die Spiele am Wochenende“, erzählt er. „Da kommt schon viel zusammen. Aber ich mache das mit Spaß und Leidenschaft.“

Besonders ans Herz gewachsen ist ihm das jährliche Turnier für E- und D-Junioren, welches er im Namen seiner Tochter Chiara-Lyan veranstaltet. Sämtliche Erträge dieses Turnieres werden der Forschung über das Rett-Syndrom gespendet, Chiara-Lyan ist daran erkrankt. Zahlreiche Firmen und Profifußballer stellen Sachspenden für diese Veranstaltung zur Verfügung. Das Rett-Syndrom kommt äußerst selten vor, es tritt bei etwa einem von 10 000 weiblichen Neugeborenen auf. Dabei gehen Sprache und Beweglichkeit im Kleinkindalter verloren. „Derzeit geht es Chiara-Lyan gut, sie macht Fortschritte und wir sind guter Dinge“, berichtet Gian Vito.

Konstanz-Litzelstetten Die zweijährige Chiara hat das Rett-Syndrom, ihre Entwicklung ist zum Stillstand gekommen. Doch die Familie ist dankbar für ihre kleine Tochter Das könnte Sie auch interessieren

Während der Pandemie zeigte Gian Vito Diliso bemerkenswertes soziales Engagement, das bei der Ehrung ebenfalls hervorgehoben wurde: Er veranstaltete Geschenkaktionen für Kinder, die unter dem Lockdown litten. „Sie bekamen einen Mundschutz und ein Badetuch, jeweils mit dem Vereinslogo“, erklärt er. Des Weiteren organisierte er Online-Fußball-Einheiten für alle Mannschaften des SV Litzelstetten. Seit 2020 ist er Leiter der Jugendabteilung des SVL. „Solche Menschen sind ein Glücksfall für jeden Verein“, sagte der Bezirksvorsitzende Konrad Matheis in seiner Laudatio am Samstag. „Alle Mitglieder des SV Litzelstetten sollten stolz sein auf ihn.“ Der lange Applaus der Gäste am Entengraben im Anschluss an diese Worte sprach für sich.