von unserer Sportredaktion

Volleyball, Regionalliga: USC Konstanz – TG Schwenningen 0:3. – Die Regionalliga-Volleyballer des USC Konstanz haben das zweite Saisonspiel gegen die Turngemeinde aus Schwenningen mit 0:3 (17:25, 13:25, 17:25) verloren. Etwa 100 Zuschauer im Stream sowie weitere 100 Zuschauer in der Schänzlehalle, wovon mindestens die Hälfte aus Schwenningen mitgereist war, verfolgten einen engagierten Start der Gäste. Mit starken Aufschlägen erschwerte die TG der Konstanzer Mannschaft den Spielaufbau, wodurch diese nur wenig Druck im eigenen Angriff erzeugen konnte.

„Heute sind wir gar nicht gut ins Spiel gestartet, und die Schwenninger haben uns auch keine Chance gegeben, ins Spiel zu kommen“, kommentiert USC-Spielertrainer Nicolas Hornikel die Leistung des Teams. „Auf dem Papier ist Schwenningen zwar Oberliga-Aufsteiger, aber wir wussten, dass das kein einfaches Spiel wird“, ergänzt er. Die Schwarzwälder hatten sich über die Sommerpause unter anderem mit den beiden Ukrainern Kristian und Andrii Prysakar und Tim Knaus, welchen viele der Konstanzer aus ihrer Zeit in Friedrichshafen kennen, verstärkt.

Die Konstanzer Mannschaft hatte über das ganze Spiel hinweg eine hohe Fehlerquote, sowohl im Angriff wie auch im Aufschlag. Dadurch konnten die Gäste ihr Spiel aufziehen und vor allem Außenangreifer Prysakar konnte aus jeder beliebigen Position punkten, wodurch er sich den Titel des MVP verdiente. Auf Seiten der Konstanzer wurde Max von Berg zum MVP gewählt. „Wir werden die kommende Trainingswoche konzentriert nutzen und am Wochenende gegen Sindelfingen hoffentlich wieder überzeugender und mutiger auftreten“, sagte der Konstanzer Co-Trainer Marcus Hornikel.

USC Konstanz: Brenner, Büchner, Gassner, Groher, Hardy (L), Hartung, Hornikel, Hornikel (Co-Trainer), Iberl, Messmer (Scout), Ragg, Schlag, von Berg, Weber.

3. Liga, Frauen: TG Mainz-Gonsenheim – USC Konstanz 1:3. – Die Drittliga-Volleyballerinnen des USC Konstanz sind mit einem 3:1 (16:25, 22:25, 25:18, 21:25)-Sieg bei der TG Mainz-Gonsenheim in die Saison gestartet. Den Gästen gelang dabei ein Wunschstart, denn schnell lagen sie mit einer Fünf-Punkt-Führung vorn. Furios spielte das Team vom Bodensee seine Stärken aus und ließ dem Aufsteiger keine Chance. Zwischenzeitlich lag der USC mit zehn Punkten vorn, bevor er den Satz mit 25:16 gewann.

Im zweiten Satz kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel. So holten sie direkt am Anfang fünf Punkte in Folge, und die Konstanzerinnen gerieten das erste Mal im Spiel in Rückstand. Dann fingen sie sich aber und setzen sich bis auf 20:14 ab. Die Mainzerinnen holten unbeeindruckt auf, kamen bis auf 22:24 heran, doch den zweiten Durchgang sicherte sich der USC mit 25:22. Im dritten Satz wurden die Konstanzerinnen dann aber von starken Aufschlägen und konsequenten Angriffen der Mainzerinnen überrollt. Auf Gästeseite wollte nichts mehr funktionieren. Den ganzen Satz über behielt die TGM die Oberhand und gewann verdient mit 18:25.

Im vierten Satz schienen die Gäste wieder wacher und gewillt, die drei Punkte mit an den Bodensee zu nehmen. Mit einer deutlich besseren Annahme und effizienten Ballabschlüssen machte der USC mit 25:21 alles klar. Beste Spielerin der Partie wurde die neue USC-Kapitänin Britta Steffens. ,,Wir sind glücklich, dass wir die Saison mit drei Punkten eröffnen konnten. Mainz war für uns eine Wundertüte, denn sie sind als Neuling in der Liga schwer einzuschätzen“, sagte Steffens. Auch Trainer Andreas Glas war zufrieden ,,Klar, drei Punkte sind super. Wir haben genau gesehen, wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Daran gilt es anzuknüpfen, denn es erwartet die Mannschaft ein anspruchsvolles Wochenende. Für den Moment genießen wir aber erstmal den Starterfolg‘‘.

In der kommenden Woche wartet die nächste weite Auswärtsfahrt auf die Konstanzerinnen, die am Samstag, 19.30 Uhr, zu Gast sind beim SSC Bad Vilbel. Anschließend wir am Sonntag in Offenburg die nächste Runde des DVV-Pokals ausgerichtet. Dort starten die Konstanzerinnen bereits um 10 Uhr.

USC Konstanz: Glas (Trainer), Rademacher, Sarı, Slowik, Slowik, Steffens, Welsch, Wharam, Widmann, Zametica.