von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TuS Fürstenfeldbruck (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Die Spiele zwischen dem TuS Fürstenfeldbruck und der HSG Konstanz waren in den vergangenen Jahren stets solche, an die man sich lange erinnert – mit teils historischen Ereignissen und denkwürdigen Ergebnissen.

Letzte Saison zwei Niederlagen für die HSG Konstanz

Hatten die Münchener Vorstädter noch in der vergangenen Saison mit zwei Siegen gegen die HSG ihren Anteil am aufgrund eines Punktes gescheiterten Klassenerhalt der Konstanzer, so drehte sich das Pendel in dieser Spielzeit. In der Vorbereitung hatte die HSG knapp die Nase vorne, im Hinspiel vor ausverkauftem Haus in Fürstenfeldbruck nach einer starken Leistung ebenso mit 38:32.

Schramm verletzte sich im Hinspiel schwer

Großer Wermutstropfen damals: Die schwere Kreuzbandverletzung des für die HSG sehr wichtigen Rückraumshooters Peter Schramm nach einem unnötigen Foulspiel. Nun jedoch geht es für die Gäste am Schänzle um alles. Ein Auswärtssieg böte wohl die letzte Chance für den TuS, doch noch im Rennen um Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga zu bleiben.

Handball Kraftpaket für HSG Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb erwartet Jörg Lützelberger auch einen angriffs- und kampfstarken Kontrahenten. Dass Fürstenfeldbruck zuletzt schwer von Corona gebeutelt wurde und das letzte Spiel gegen Neuhausen aufgrund von neun positiven PCR-Tests abgesagt werden musste, sieht er für das Duell in Konstanz als nicht entscheidend an. Pünktlich zur Partie in Konstanz werden diese Spieler wieder zurückkehren und wie schon bei den Pfullingern zur Höchstform auflaufen.

Beide Teams mit ausgedünntem Kader

So weit wie im Hinspiel sind die Corona-Regeln zwar noch nicht gelockert, doch das Interesse am letzten Heimspiel der Vorrunde ist groß und der Vorverkauf lief gut, sodass mit einer stimmungsvollen Kulisse zu rechnen ist. Noch am Mittwoch gab es grünes Licht aus Fürstenfeldbruck, am Donnerstag jedoch zwei neue positive PCR-Tests. Unbeschadet sind in dieser Hinsicht aber auch die Konstanzer nicht durch die Woche gekommen.

Handball Joschua Braun auf dem Absprung Das könnte Sie auch interessieren

Auch sie werden Ausfälle zu beklagen haben und improvisieren müssen. Die Spielordnung sieht coronabedingte Absagen erst ab sechs Fällen vor. Zudem wird es mit Blick auf den Terminplan eng, denn schon die Nachholpartie der Fürstendfeldbrucker gegen Neuhausen ist auf den 15. März terminiert worden – zwei Tage nach dem geplanten Ende der Vorrunde am 13. März. Danach sollte die Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde beginnen. Beide Mannschaften werden somit mit ausgedünntem Kader antreten müssen. „Wir müssen im Kopf flexibel sein“, sagt Jörg Lützelberger. „Wer sich schnell anpasst und neue Lösungen findet, wird erfolgreich sein.“

TuS mit zwei absoluten Topspielern

Angesichts der Ausfälle werden einige Ideen nötig sein, um sich gegen den stark besetzten Gegner durchzusetzen, der mit Linkshänder Max Horner (120 Tore) und Spielmacher Yannick Engelmann (112 Tore) zwei absolute Topspieler der Liga in seinen Reihen hat. „Wir stellen uns darauf ein, dass Fürstenfeldbruck mit allem die letzte Chance ergreifen möchte.“

Dabei gilt es auf die Eins-gegen-eins-Situationen und die Isolation ganz besonders zu achten. „Hier müssen wir uns gut aushelfen und konsequent die Lücken schließen.“ Die Partie in Pfullingen, als der Gegner sehr hart verteidigt hatte, könnte für eine der jüngsten Mannschaften der Liga noch einmal eine wichtige Lektion gewesen sein. „Wir sind aber auch nicht alle 28 und schon mit allen Wassern gewaschen“, so der EHF-Mastercoach, der diese Eigenschaft dem TuS schon eher zuschreibt. „Fürstenfeldbruck weiß, wie man Spiele gewinnt. Die Spieler suchen früh mit ihrer offensiven Deckung das Tempo nach vorne.“

Für den 36-Jährigen ist zu spüren, „auch wenn ich erst seit Sommer dabei bin“, dass das bevorstehende Duell für die Athleten und Zuschauer schon ein spezielles ist. Es könnte am Samstag also wieder eines dieser ganz besonderen Spiele werden.