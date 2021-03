Volleyball: Ein bisschen weh tut es Karl Laber schon. „Es ist natürlich schade, eine so talentierte Spielerin zu verlieren“, gibt der Trainer des SV Bohlingen zu. Der Stolz, dass eine seiner Volleyballerinnen den Sprung in den Nationalkader geschafft hat, überwiegt aber. „Ich freue mich riesig für Amelie, dass sie diesen Schritt wagt.“ Ein großer Schritt für die 14-Jährige aus dem beschaulichen Hegau-Örtchen Volkertshausen. Nach Stuttgart ins Volleyball-Internat, weg von daheim, von den Eltern, den Freunden, den Klassenkameraden. Doch Amelie Tücking ist fest entschlossen, „diese einmalige Chance zu nutzen“. Und auch Mutter Tina unterstützt die Tochter, trotz des „blutenden Herzens“, wohlwissend, dass sie es sich „nie verzeihen könnte“, wenn sie ihrer Tochter diese Möglichkeit verwehren würde.

2016 hatte Amelie Tücking, die zuvor im Turnen aktiv war, zum ersten Mal einen Volleyball in der Hand. Schon nach dem ersten Training wusste sie: „Das ist meine Sportart!“ Dass sie schon damals für ihr Alter sehr groß gewachsen war, kam ihr natürlich zugute. „Ihre Körpergröße war sicher ein großes Plus für Amelie“, erinnert sich Karl Laber, der die junge Volleyballerin unermüdlich gefördert und gefordert hat. Doch die heute 184 Zentimeter große Amelie brachte noch andere Voraussetzungen mit: „Unbändiger Ehrgeiz und starke Motivation“, fasst Trainer Laber weitere Vorzüge seiner baldigen Ex-Spielerin zusammen.

So schaffte es Amelie Tücking, sich bei Sichtungslehrgängen von Bezirks- bis Bundesebene immer weiter nach oben zu arbeiten. Bis sie auch im Notizbuch von Jugendnationaltrainer Jens Tietböhl landete. Seit ein paar Monaten wird sie nun, Corona konform per Videokonferenz, von Tietböhl trainiert, um gerüstet zu sein für das, was noch kommt. Im Sommer geht‘s dann auf in die Landeshauptstadt, in das Volleyball-Internat des MTV Stuttgart, der eng mit dem Bundesstützpunkt für Hallen- und Beachvolleyball zusammenarbeitet. Schon morgens werden da die ersten Trainingseinheiten absolviert, wird gebaggert, gepritscht und geschmettert, ehe Mathe, Bio- und Deutsch auf dem Stundenplan stehen.

Neben der intensiven Ausbildung freut sich Amelie Tücking auch riesig auf mögliche Einsätze mit dem U-16-Nationalteam: „Im Nationaltrikot die Hymne zu singen – da wird ein Kindheitstraum für mich wahr“, sagt die 14-Jährige, auf die trotz bester Voraussetzungen viel Arbeit zukommt. Mit stolzen 1,84 Meter fällt sie zwar auf der Straße auf, für eine gelernte Mittelblockerin ist dies aber allenfalls Durchschnitt. So wird sich Amelie Tücking in Zukunft auf der Außen-Annahme-Position beweisen müssen. Eine Aufgabe, die ihr aber keine Angst macht, sondern stattdessen Neugier weckt: „Ich bin ein Mensch, der gerne Neues ausprobiert!“