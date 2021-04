von Andreas Joas

Der Brasilianer Vitor de Faria Baricelli verfügt neben einem Abschluss in Sportwissenschaft sowie der deutschen Trainer-B-Lizenz unter anderem Erfahrung als Team- und Videoanalyst für die brasilianische Handball-Nationalmannschaft, mit der er 2019 bei der Weltmeisterschaft Neunter wurde.

Ab Sommer soll er die erfolgreiche Arbeit von Bregazzi fortführen und sowohl die Stelle als Jugendkoordinator als auch als Cheftrainer der Drittliga-Mannschaft und Athletiktrainer des Zweitliga-Teams übernehmen.

Den Kontakt zu Baricelli vermittelte Jessica Bregazzi. Im Rahmen des Sportwissenschaft-Studiums an der Universität São Paolo verbrachte Baricelli ein Jahr an der Deutschen Sporthochschule in Köln und lernte dort Bregazzi kennen. In dieser Zeit wirkte Baricelli als Jugendtrainer beim 1. FC Köln. Der 25-Jährige stammt aus der Millionen-Metropole São Paolo und spricht vier Sprachen fließend: Portugiesisch, Englisch, Deutsch und Spanisch.

André Melchert, designierter Geschäftsführer der HSG, ist glücklich über die Neubesetzung wichtiger Stellen. „Vitor ist ein Handball-Verrückter im besten Sinne“, sagt er mit einem Lächeln. „Er lebt für diesen Sport und möchte unbedingt etwas erreichen, das spürt man. Er kommt noch einmal aus einer anderen Ecke, als wir das bislang hatten. Davon versprechen wir uns viel.“

Akribische Vorbereitung in Brasilien

Untermauert werden diese Aussagen dadurch, dass Baricelli bereits – obwohl noch in Brasilien tätig – mitten drin im Konstanzer geschehen ist. Alle Spiele der zweiten Mannschaft hat er ausgewertet und analysiert, steht bereits im Kontakt mit seinem Team und verpasst kein Spiel der Zweitligamannschaft. „Damit ich top vorbereitet bin und wir nach meiner Ankunft in Konstanz direkt mit meinen Ideen und Modellen loslegen können“, brennt der junge Trainer auf seine neue Aufgabe.

In die kann er dann vor allem auch seine Erfahrungen als Team- und Videoanalyst des brasilianischen Handball-Nationalteams bei der WM 2019 einfließen lassen. Mit Rang neun gelang damals die historisch beste Platzierung.

Geschichte schrieb Baricelli darüber hinaus unlängst als jüngster Chefcoach in der ersten brasilianischen Liga bei Carajás Handebol und dem Einzug mit seiner Mannschaft in das Final Four der brasilianischen Meisterschaft. Melchert: „Wir sind bekannt dafür, jungen Talenten eine Chance zu geben. Vitor ist top ausgebildet und wird uns mit seinen Ideen weiterbringen. Für uns ist das die perfekte Lösung.“

Für Baricelli ist es „ein Traum in den deutschen Profihandball zu kommen. Ich möchte immer besser werden und ein neues Niveau erreichen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, die Talente im Verein und die tolle Stadt.“