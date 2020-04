Der TTC Singen ist gleich mit mehreren Mannschaften vom bundesweiten Saisonabbruch im Tischtennis betroffen. Die Entscheidung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hat zur Folge, dass die erste Männermannschaft mit sofortiger Wirkung als Absteiger aus der Regionalliga Südwest feststeht und den Rückzug in die Oberliga Baden-Württemberg antreten muss. Singen hatte in der Regionalliga aber ohnehin nur noch theoretische Chancen, den Relegationsplatz aus eigener Kraft sichern zu können.

Die erste Frauenmannschaft der Hegauer schaffte hingegen souverän den Klassenerhalt in der Oberliga. Die Männer des TTC Singen II sicherten sich durch den vorzeitigen Saisonabschluss die Meisterschaft in der Verbandsliga Südbaden und dürfen kommende Saison in der Badenliga antreten. Auch der TTC Singen V erspielte sich die Meisterschaft und steigt ungeschlagen in die Kreisklasse B auf.

Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Infektionszahlen während der aktuellen Corona-Krise und der nach wie vor unklaren Planungsperspektive für die kommenden Wochen hatte sich der DTTB mit seinen 18 Landesverbänden dazu entschieden, die aktuelle Spielzeit ab sofort zu beenden.

Als maßgeblich für die finalen Platzierungen der jeweiligen Ligen wurde die Märztabelle übernommen, die bis zum letzten gespielten Spieltag vor der vorübergehenden Aussetzung festgestellt werden konnte. Laut DTTB sollte eine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden, um für alle Verbände und Vereine in Deutschland nach denselben Regeln zu entscheiden. (as)