von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: In der Disziplin Stabhochsprung hat sich eine Gruppe von Nachwuchsathleten aus dem gesamten Bezirk gefunden, die mit Spaß und Ehrgeiz trainiert und so langsam ihre Erfolge einfahrt. Ob beim neugegründeten BW Stabi-Cup, bei Sportfesten, Badischen Meisterschaften, aktuell bei den Bezirksmeisterschaften im Bodenseestadion oder in Schaffhausen beim Munotmeeting: Die begeisterten Athleten verbessern sich ständig und freuen sich über viele Erfolgserlebnisse beim Erlernen dieser interessanten, aber auch schwierigen Disziplin. Die Gruppe kennt keine Vereinsgrenzen und freut sich auf gemeinsame Trainingseinheiten, die in Engen beim Regionalkaderstützpunkt stattfinden.

Als Bezirksmeister wurden folgende Athleten ausgezeichnet: In der W15 Filippa Voss, TV Konstanz (2,40m), in der W14 Lina Strittmatter, LG Radolfzell (2,40m), M15: Max Rohse, TV Engen (2,60m) und in der M14 Lars Waitschull, TSV Aach-Linz (2,30m) Mit Jan Offenberg (U18, TV Engen) startete ein weiterer Athlet aus dieser Gruppe in Konstanz und verbesserte sich im ersten Wettkampfjahr auf starke 3,30m.

Beim Schaffhausener „Munotmeeting“ einen Tag später starteten Ben Bohuschke und Lina Strittmatter (beide LG Radolfzell). Strittmatter schaffte mit 2,42m ebenso eine Bestleistung wie Bohuschke, der 2,62m meisterte. Filippa Voss vom TV Konstanz übersprang 2,32m. Die Aktive Luzia Herzig kam mit 3,97m nahe an ihre Saisonbestleistung von 4m heran. (her)