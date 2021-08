von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SV 08 Kuppenheim (Samstag, 14 Uhr, Mettnau-Stadion). – Nach dem Auftaktsieg gegen Durbach und dem umkämpften Derby zuletzt in Pfullendorf steht der FC 03 Radolfzell mit vier Punkten auf einem guten fünften Platz und ist somit voll im Soll. Die Gäste aus Kuppenheim sind allerdings auch sehr gut in die Runde gestartet. Mit zwei Siegen gegen Elzach und vergangene Woche gegen Endingen haben sie schon sechs Punkte auf dem Konto und stehen auf einem sehr guten dritten Platz.

Schaut man auf die Statistik, so fällt auf, dass es zwischen bei beiden Teams noch nie ein Unentschieden gab, bei zwölf Spielen gab es jeweils sechs Siege. Die Kuppenheimer Stärke ist die Ausgeglichenheit der Mannschaft, die vom Kollektiv lebt. Der FCR schaut aber nur auf sich und will mit dem gleichen Elan an das Spiel herangehen wie in den vergangenen Wochen. Trotz der Verletzten hat Trainer Steffen Kautzmann stets eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung. Die Ausfälle können sehr gut ersetzt werden, weil fast alle Positionen doppelt besetzt sind.

Mit einem Sieg könnte sich Radolfzell in der Spitzengruppe festsetzen und sich frühzeitig Luft nach hinten verschaffen. Da die Mannschaft gegenüber der vergangenen Saison fast unverändert geblieben ist, sollte ein Platz im vorderen Drittel möglich sein. Doch der Blick geht auch schon nach vorne, da nach dem Wochenende eine Englische Woche ansteht mit Pokalspiel am Mittwoch und dem nächsten Punktspiel am Sonntag. Beide Male geht es nach Elzach-Yach. (km)

DJK Donaueschingen – SC Pfullendorf (Samstag, 15.30 Uhr, Sportanlage Allmendshofen) – Der SC Pfullendorf sorgt sich um seine Reputation in der Öffentlichkeit. „Das, was passiert ist, bedauern wir“, sagte der SCP-Vorsitzende Karl Fritz zu den Vorgängen außerhalb des Spielfelds im Derby gegen Radolfzell. Und er kündigte an, Vorkehrungen treffen zu wollen, damit sich künftig solche Dinge nicht wiederholen. Gleichzeitig verwahrte er sich gegen einen Blickwinkel, der Radolfzeller Überreaktionen, wie ein Video zeigt, außen vorlässt.

Trainer Adnan Sijaric darf nach seiner Ampelkarte wieder die Kommandos von der Seitenlinie aus geben. Sein Assistent Hakan Karaosman sitzt eine kleine Spielsperre ab. Auch die vom Sportgericht verhängte Geldstrafe sei gering ausgefallen, sagte SCP-Geschäftsführer Hans-Jürgen Rupp. Dies betrifft auch den Stadionsprecher, der Schiedsrichterentscheidungen nicht zu kommentieren hat.

Sijaric will sich auf das Sportliche konzentrieren. „Wir müssen auf der Hut sein und es schaffen, unsere Chancen in Tore umzumünzen“, so seine Devise zur Auswärtspartie bei den Schwarzwäldern, die in den ersten beiden Spielen ohne jegliches Erfolgserlebnis geblieben sind. DJK-Coach Tim Heine führt das nicht nur auf die Abschlussschwäche seiner Offensivkräfte zurück, das Team ist zudem stark ersatzgeschwächt. Sijaric hat nicht vergessen, dass die Allmendshofener den SCP mit 4:0 im Regiocup abgefertigt haben. Durch das erfolgreiche Gnadengesuch für Samuel Peter und Silvio Battaglias Genesung verfügt der SCP wieder über mehr personelle Optionen. (jüw)