von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen, Staffel F: SV Allensbach – TSV Wolfschlugen (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Die Allensbacherinnen belegen seit dem letzten Spieltag Rang zwei, eine richtungsweisende Partie steht also für beide Teams an. Der SVA will den Tabellenplatz, der am Ende zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, halten. Für die Wolfschlugerinnen geht es dagegen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Verlieren sie diese Partie, beträgt der Abstand bereits sechs Punkte. Die Gäste setzen auf eine aggressive und körperbetonte Deckung. Im Angriff sind sie sowohl aus dem Rückraum über ihre erfolgreichste Torschützin Anna Tonn als auch über die Kreisläuferposition gefährlich. Zudem verfügt das Team von Trainer Marco Melo mit Emmelie Beitlich über eine sehr sichere Siebenmeter-Schützin. Am vergangenen Spieltag startete der TSV direkt mit einem knappen 28:27-Heimsieg gegen den damaligen Tabellenführer Haunstetten in das neue Jahr.

Auf Platz zwei geklettert

Durch dieses Ergebnis und dank des eigenen 33:28-Auswärtserfolgs gegen die Reserve des Zweitliga Spitzenreiters FrischAuf Göppingen kletterten die Allensbacherinnen auf den zweiten Platz. Die Fans in der Riesenberghalle erwartet also ein echter Drittligakracher. Den Ausfall von Marit Walz, die sich vor der Weihnachtspause über starke Leistungen in die Stammformation gespielt hatte, kompensierten die Gelb-Blauen über ihre mannschaftliche Geschlossenheit sehr gut. Darauf wird es auch in diesem Spiel wieder ankommen.

Das Team und die Verantwortlichen des SV Allensbach hoffen, dass trotz der weiterhin geltenden 2G-plus-Regelungen viele Fans den Weg in die Riesenberghalle finden. (asp)

TuS Steißlingen will Revanche

TuS Steißlingen – HSG Würm-Mitte (Samstag, 18 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach zwei Siegen in Serie möchte der Aufsteiger TuS Steißlingen auch sein Heimspiel gegen den Liganeunten HSG Würm-Mitte gewinnen. Die Hegauerinnen haben sich auf Rang fünf gekämpft und hoffen gegen die Münchener Vorstädterinnen auf eine Revanche für die 24:29-Niederlage aus der Hinrunde.