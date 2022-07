von unserer Sportredaktion

Jung-Seniorin Miriam Glassner vom PTSV Konstanz (W30) lief konkurrenzlos die 100m Hürden als Test für die Süddeutschen Meisterschaften und war mit 14,56 Sekunden sehr zufrieden. Ihr Vereinskollege Jens Kresalek (M45) sicherte sich im Diskus mit der Tagesbestweite von 36,24m ebenso den Platz ganz oben wie auch im Kugelstoßen (11,23m) und im Speerwurf mit einer konstanten Serie und dem weitesten Wurf auf 52,28m. Bei den M60 gelang Ingo Klaus vom TuS Steißlingen ein Doppelsieg über 100m (13,89 Sekunden) und 200m (28,78 Sekunden). Lediglich im Weitsprung (4,79m) musste er sich im letzten Versuch noch einem Athleten geschlagen geben. Sein gleichaltriger Vereinskamerad Thomas Gonser wurde Zweiter im 100m Hürdenlauf in 20,10 Sekunden und Dritter im Stabhochsprung mit 2,30m. Einen weiteren Doppelsieg konnte Hansruedi Stäheli von der LG Radolfzell in der Altersklasse M70 verbuchen. Er holte im Kugelstoßen mit 12,63m und 37,50m im Diskuswurf überlegen Gold. Günter Auberle (StTV Singen) wurde mit Silber im Diskuswurf der M65 dekoriert. Er warf den 1kg-Diskus auf 35,20m. Kerstin Tietz (W55, StTV Singen) komplettierte die Golderfolge der Bezirkssenioren. Sie erreichte als Siegerin 3,79m im Weitsprung und 15,49 Sekunden im 100m-Lauf. Ein erfolgreicher Einstand beim TV Konstanz gelang Janine Schott-Fibich mit dem Sieg über 400m der W40 mit der Zeit von 1:04,28 Minuten (Tagesbestzeit). (her)